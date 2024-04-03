Касаткина о позитивных отношениях с коллегами: «Просто стараюсь быть нормальным человеком и общаться»

Теги WTA Дарья Касаткина Коко Гауфф Теннис

Дарья Касаткина рассказала, как у нее получается выстраивать хорошие отношения с коллегами.

– Недавно Коко Гауфф, с которой вы делали интервью для своего видеоблога, сказала, что не знает ни одного игрока в туре, который вас не любит и которому вы как человек не нравитесь. У вас действительно настолько идиллические отношения с соперницами?

– Очень приятно было услышать такие слова от Коко, спасибо ей за них. Она сама очень открытая, интересная и классная девчонка, с ней всегда можно поболтать. А по поводу отношений с соперницами – не знаю, я просто стараюсь быть нормальным человеком и общаться. Для меня действительно очень важно поддерживать с игроками и вообще с людьми хороший контакт, потому что мы постоянно ездим на одни и те же турниры, встречаемся в одних и тех же местах. Так или иначе мы – коллектив, и поддерживать приятную атмосферу в нем кажется мне важным. И если у них сложилось обо мне такое впечатление, очень этому рада.

– Гауфф сказала, что сняться у вас во влоге было круто. Видно, что вы к нему серьезно относитесь и часто упоминаете о нем.

– Так у меня спрашивают об этом постоянно, ха-ха! И мне это очень приятно, честно скажу. С Коко пообщались очень классно. Во-первых, она сама изъявила такое желание. И это было очень приятно, потому что я всегда рада пообщаться с игроками. Все девчонки на самом деле – классные! Когда общаешься с человеком из своей профессии как со знакомым, даже как с другом, он открывается с другой стороны. И это очень круто.

Единственное – не хочу отвлекать игроков, потому что, может быть, многим не очень комфортно находиться перед камерой. Я все это понимаю и не хочу навязываться. А Коко вообще сама вызвалась, говорит: «Давай, я буду у вас во влоге. Завтра?» – «Все, давай!»

На следующий день у нас была хорошая, позитивная тренировка, и после нее мы очень классно и весело десять минут пообщались. На разные темы, даже не про теннис. Мне тоже понравилось.

– Готовитесь заранее к интервью для влога? Копаете биографию собеседника в интернете? Может, кто-то из знакомых журналистов подсказывает какие-то нюансы?

– Нет, в основном это экспромт. Могу какие-то отдельные вопросы накопать заранее, если мне это интересно. Например, спросить о какой-то недавней ситуации. А так все происходит абсолютно естественно и легко. Это обычный разговор, – сказала Касаткина в интервью «Спорт-Экспрессу».

6 комментариев
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Все правильно, Даша! Сейчас быть нормальным, адекватным, а не зашоренным зомби, дорогого стоит!👍
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о да, она действительно очень высоко котируется среди игроков Тура.
эдакая VIP.
сама Швёнтек в каком-то интервью заочно выразила ей свою признательность за защиту интересов всех игроков Тура
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Молодая Корнеева недавно сказала «я называю теннис «змеиным спортом». Не осуждаю ни разу, у нее уже свой опыт, да и мы всякое повидали. Даша давно в туре, с самого начала человек дружелюбный и позитивный. Не змея точно. Теперь видим – людям в туре, соперницам, приятно с ней общаться, а это уже высокая оценка
+3
-1
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Ответ afry
Здесь чего, фандом Касаткиной?) Она вроде даже не играет на этой неделе.
Играет, вообще-то. Сегодня
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