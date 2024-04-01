Тренер Синнера: «Нечестно сравнивать новое поколение и Большую тройку. Это поколение их копирует»

Даррен Кейхилл рассказал, в чем отличие нового поколения от Большой тройки.

– Можете ли вы сравнить то, как Янник сейчас побеждает, с тем, что делали лучшие игроки в прошлом?

– Думаю, никому не стоит пока сравнивать игру нового поколения с тем, что мы видели у Федерера, у Новака и Надаля, которые все еще играют. То, чего они смогли добиться за все эти годы, просто поразительно.

Несмотря ни на что, не думаю, что мы когда-нибудь увидим такое доминирование снова. Они потрясающе раздвинули границы игры, сделали теннис более профессиональным и заставили других быть лучше.

То, что вы видите у игроков сейчас – прямой результат профессионализма [Большой тройки], команд, которые они собрали, того, как они пытались улучшить каждую деталь в каждой из своих игр. У них большие команды. От физиотерапевта до тренера по психологии, от пары тренеров по теннису до фитнес-тренера.

Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы получить максимум из карьеры игрока. Но новое поколение копирует, делает практически то же самое, [что и Большая тройка в прошлом]. Но я бы пока не стал сравнивать Карлоса, Янника, Хольгера и других игроков с предыдущим поколением, потому что считаю это несправедливым. Им нужно время, чтобы себя зарекомендовать. У них уже есть уровень, и это хороший уровень, но им нужно выиграть гораздо больше, прежде чем начинать сравнивать с теми парнями.