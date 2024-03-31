Кенин выиграла второй парный «тысячник»

София Кенин в паре с Бетани Маттек-Сэндс обыграли в финале Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф – 4:6. 7:6(5), 11:9.

Изначально Кенин и Маттек-Сэндс не должны были играть в Майами. Они попали в сетку, когда другая пара отказалась от участия.

Это второй титул WTA 1000 для чемпионки Australian Open-2020 и Маттек-Сэндс. В 2019-м они вместе выиграли турнир в Пекине.

В этом сезоне Кенин и Маттек-Сэндс также взяли титул WTA 500 в Абу-Даби.

У Кенин пять титулов WTA в одиночном разряде и четыре в парном.