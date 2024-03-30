Стефанос Циципас: «Подача Энди Роддика была настолько быстрой, что однажды его оштрафовали за превышение скорости»

Стефанос Циципас опубликовал шутку о подаче Энди Роддика.

«Подача Энди Роддика была настолько быстрой, что однажды его оштрафовали за превышение скорости», – твитнул грек.

Почему в теннисе невозможно подать со скоростью 260 км/ч