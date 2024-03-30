Стефанос Циципас: «Подача Энди Роддика была настолько быстрой, что однажды его оштрафовали за превышение скорости»
Стефанос Циципас опубликовал шутку о подаче Энди Роддика.
«Подача Энди Роддика была настолько быстрой, что однажды его оштрафовали за превышение скорости», – твитнул грек.
Почему в теннисе невозможно подать со скоростью 260 км/ч
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Теперь только шутейки за 300
Ни добавить, ни отнять. Всем лайчики
хехе))))
Даниил уже вылетел, а ты все его обсуждаешь))
Так злятся только на любимых игроков))
на мой вкус, ничего