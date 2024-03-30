Стефанос Циципас: «Подача Энди Роддика была настолько быстрой, что однажды его оштрафовали за превышение скорости»

Теги Энди Роддик ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас опубликовал шутку о подаче Энди Роддика.

«Подача Энди Роддика была настолько быстрой, что однажды его оштрафовали за превышение скорости», – твитнул грек.

Почему в теннисе невозможно подать со скоростью 260 км/ч

20 комментариев
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Стефанос Петросян
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Что-то на уровне Стэтейма
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Смеяться надо после слова "скорости"?
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Ципа наткнулся на мемасы про Чака)
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Ответ Доминик
Смеяться надо после слова "скорости"?
Оштрафовали
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тут еще одна шуточка от него:
https://preview.redd.it/tsitsipas-worrying-about-the-wrong-slices-v0-wdv0wrt3etqc1.jpeg?width=1080&crop=smart&auto=webp&s=e4656146b7fbad1da5a20e06cd4cb3261f677f67
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Провалился и как топ теннисист, и как начинающий философ.
Теперь только шутейки за 300
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Я хотел что-то написать, но здесь уже всё написали.
Ни добавить, ни отнять. Всем лайчики
хехе))))
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Ответ Йенс Мустерманн
Пришибленный вид даньки конечно же, против его горделивого взора в матчах, где дела у него складываются чуть лучше.
Йенс, ты похоже латентный болельщик Медведева))
Даниил уже вылетел, а ты все его обсуждаешь))
Так злятся только на любимых игроков))
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Эвона как было. То есть Роддик скорость таки превысил, а нам сейчас жалуется, что у него ни за что ни про что 300 баксов полицейский отжал.
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кринжанул
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Ответ Антон Тимофеев
Йенс, ты похоже латентный болельщик Медведева)) Даниил уже вылетел, а ты все его обсуждаешь)) Так злятся только на любимых игроков))
А я не злюсь, я смакую его неудачи, мне доставляет это удовольствие.
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Ответ Йенс Мустерманн
Что-то ты с любимого Реддита забавные картинки с данькой не постишь. Типа этой. Прямо копия Киану Ривза на скамейке ) https://i.imgur.com/9AxudQD.png https://i.imgur.com/qiqHQT6.jpeg
ну и что в них необычного, сенсационного, интересного?
на мой вкус, ничего
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Ответ Доминик
Смеяться надо после слова "скорости"?
А здесь нет слова "гладиолус"?
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СтефаК Цицинорис..
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Философ, юморист и везде не убедителен) Хоть в теннисе, что-то получается. Зачем делать то, что не является твоим навыком
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Энди Роддик один из моих любимых игроков. Жаль, что он попал в прайм Федерера. так бы он мог иметь 3 Уимблдона, а может и ещё что-нибудь
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