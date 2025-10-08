Де Минаур – третий игрок, одержавший 50 побед в этом сезоне

Алекс де Минаур победил Нуну Боржеса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:2.

Де Минаур установил личный рекорд по числу побед в сезоне – он выиграл 50-й матч (баланс – 50:18). В этом году 50 побед одержали только Карлос Алькарас (67:7) и Тэйлор Фриц (50:19). Австралиец также лидирует по количеству побед на харде за этот сезон – 37.

Де Минаур вышел в седьмой четвертьфинал «Мастерса» в карьере и третий – в сезоне.

Дальше он поборется с Даниилом Медведевым или Лернером Тьеном .