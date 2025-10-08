0

Де Минаур – третий игрок, одержавший 50 побед в этом сезоне

Алекс де Минаур победил Нуну Боржеса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:2.

Де Минаур установил личный рекорд по числу побед в сезоне – он выиграл 50-й матч (баланс – 50:18). В этом году 50 побед одержали только Карлос Алькарас (67:7) и Тэйлор Фриц (50:19). Австралиец также лидирует по количеству побед на харде за этот сезон – 37.

Де Минаур вышел в седьмой четвертьфинал «Мастерса» в карьере и третий – в сезоне.

Дальше он поборется с Даниилом Медведевым или Лернером Тьеном.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoКарлос Алькарас
logoТэйлор Фриц
logoДаниил Медведев
logoЛернер Тьен
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Шанхай (ATP). Медведев сыграет с Тьеном, Музетти – с Оже-Альяссимом, Де Минаур, Риндеркнеш, Джокович, Руне вышли в 1/4 финала
399сегодня, 06:14Live
Ухань (WTA). Соболенко играет со Шрамковой, Осака – с Носковой, Самсонова, Александрова, Гауфф, Пегула, Таусон, Бенчич вышли в 3-й круг, Мухова снялась
192сегодня, 07:06Live
30-летний Риндеркнеш впервые вышел в 1/4 финала «Мастерса»
10сегодня, 06:31
Шарапова снялась для обложки L’Équipe
13вчера, 20:38Фото
Руне об экстремальных погодных условиях в Шанхае: «На турнирах ATP должно быть правило о приостановке игры из-за жары»
5вчера, 19:42
Дрэйпер будет работать с бывшим тренером Маррея и Димитрова
2вчера, 18:28
Сафин опубликовал подборку фото из Китая
17вчера, 17:54Фото
204-я ракетка мира Вашеро впервые вышел в четвертьфинал на уровне ATP
8вчера, 17:09
Джокович после победы над Муньяром: «Физически было очень тяжело. К счастью, у меня лучшая поддержка в мире 🫶🏼. Я люблю Шанхай»
6вчера, 16:46
37-летняя Зигемунд за 3 часа обыграла Андрееву и впервые в сезоне вышла в 1/8 финала тысячника
30вчера, 15:57
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото