1

Пегула о том, что реализовала только 7-й матчбол во встрече с Батист в Ухане: «Даже не знаю, что сказать об этом матче»

Джессика Пегула поделилась эмоциями после победы над Хейли Батист в Ухане.

Шестая ракетка мира обыграла 55-ю ракетку мира со счетом 6:4, 4:6, 7:6(6) и вышла в третий круг тысячника. Матч продолжался 2 часа и 55 минут.

У Пегулы было два матчбола на подаче при счете 5:2, а затем еще три в следующем гейме на приеме. Она реализовала только седьмой уже на тай-брейке.

«Честно говоря, даже не знаю, что сказать об этом матче. Он был жестким. У меня были матчболы, а потом она начала хорошо играть. Мне кажется, я была немного неуверенной, а иногда для кого-то этого достаточно, чтобы сделать камбэк. Так что я горжусь тем, как я держалась, потому что все могло очень легко обрушиться. Я стойко держалась, но это был сумасшедший матч».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт WTA
