Рыбакина второй год подряд вышла в финал в Майами и поставила рекорд по количеству проигранных геймов

вышла в финал турнира в Майами, на решающем тай-брейке обыграв Викторию Азаренко.

Рыбакина пятый раз вышла в финал 1000 и второй год подряд сделала это в Майами. На ее счету два титула такого уровня.

В этом году в Майами Рыбакина выиграла четыре трехсетовых матча, в которых отдала 69 геймов. Никто не проигрывал больше геймов на пути к финалу Майами с момента запуска турнира в 1985-м.

За титул Рыбакина поборется с или .