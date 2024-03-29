Рыбакина второй год подряд вышла в финал в Майами и поставила рекорд по количеству проигранных геймов

Теги WTA Miami Open Елена Рыбакина Sports.ru – Казахстан Теннис

Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Майами, на решающем тай-брейке обыграв Викторию Азаренко. 

Рыбакина пятый раз вышла в финал WTA 1000 и второй год подряд сделала это в Майами. На ее счету два титула такого уровня. 

В этом году в Майами Рыбакина выиграла четыре трехсетовых матча, в которых отдала 69 геймов. Никто не проигрывал больше геймов на пути к финалу Майами с момента запуска турнира в 1985-м.

За титул Рыбакина поборется с Екатериной Александровой или Даниэль Коллинс

29 комментариев
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Была бы в лучшей форме, всех бы быстро раскидала. Но пока приходится иметь дело с тем что есть. На силе воли, на классе вытащила себя в финал. Я ужасно боялась тай-брейка, в последнее время проигрывала их. Но сегодня собралась и выдала победный тай.
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Чемпионский характер!
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Боюсь, для Лены Коллинз на сегодняшний момент очень опасная соперница. Она сегодня Катю очень изящно и без особых усилий обыграла. А ведь Александрова показывала до этого прекрасный теннис. Что случилось сегодня с Катей — непонятно — вялая беззубая игра...
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Такое чувство, она специально дала Азаренко 6:0 выиграть, чтобы она расслабилась, а Лена поймала ее и додушила.
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Умничка Леночка.
Блестящая победа. Удачи в финале!
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Прикольно. Выиграла 13 геймов, проиграла 16. Но матч всё равно выиграла.
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Ответ Nikolay II
Комментарий скрыт
У Вики 2 Австралии. Откуда 5 взялось?
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Ответ Асель Кабышева
Такое чувство, она специально дала Азаренко 6:0 выиграть, чтобы она расслабилась, а Лена поймала ее и додушила.
Она в интервью так и сказала
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Ответ Nikolay II
Комментарий скрыт
Скорее 5 финалов, из которых она должна была забирать 4, но взяла только 2
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Ответ eraser2
Не впервые, когда отдают 0-6, а потом выносят соперницу. Рыбакина супер!
женский теннис это называется, и отношения,к тактике не имеет эти 06 60)))
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Не впервые, когда отдают 0-6, а потом выносят соперницу. Рыбакина супер!
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Стиль выхода в финал прекрасен.
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Ответ Асель Кабышева
Была бы в лучшей форме, всех бы быстро раскидала. Но пока приходится иметь дело с тем что есть. На силе воли, на классе вытащила себя в финал. Я ужасно боялась тай-брейка, в последнее время проигрывала их. Но сегодня собралась и выдала победный тай.
Согласен!Весь матч была сама не своя!Видно,что что-то не так.
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Ответ Nikolay II
Комментарий скрыт
Ого, аж 5?
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Ответ Бутия
Скорее отлетит. Слишком затратный матч с Азаренкой выдала.
До этого у нее тоже не легкие матчи были, но она выходила и снова тяжело но выигрывала
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Ответ Х.К.Ф.
Боюсь, для Лены Коллинз на сегодняшний момент очень опасная соперница. Она сегодня Катю очень изящно и без особых усилий обыграла. А ведь Александрова показывала до этого прекрасный теннис. Что случилось сегодня с Катей — непонятно — вялая беззубая игра...
Катя рандом..просто не стой ноги встала)
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Ответ Асель Кабышева
До этого у нее тоже не легкие матчи были, но она выходила и снова тяжело но выигрывала
До этого не было таких затратных матчей. А Коллинс намного свежее будет. да и корт домашний.
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Ответ Иван Шуткин
В Финале рагромит зато, кто бы там не был
Скорее отлетит. Слишком затратный матч с Азаренкой выдала.
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Ответ Асель Кабышева
Такое чувство, она специально дала Азаренко 6:0 выиграть, чтобы она расслабилась, а Лена поймала ее и додушила.
Мда, стальная логика, отдать сет с баранкой, не подать на матч и тянуть до рандомного тай брейка, чтобы соперница расслабилась. Так может надо в финале два первых сета сразу отдать, чтобы весь остальной тур потом тоже расслабился.
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Ответ Канат1976
Согласен!Весь матч была сама не своя!Видно,что что-то не так.
Она после болезни, поэтому так. Не спроста же прошлый турнир пропустила, хотя там 1000 очков защищать надо было.
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Лена прошла австралийской медвежьей тропой
Осталось первой взять два сета в финале
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В Финале рагромит зато, кто бы там не был
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