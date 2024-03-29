Рыбакина второй год подряд вышла в финал в Майами и поставила рекорд по количеству проигранных геймов
Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Майами, на решающем тай-брейке обыграв Викторию Азаренко.
Рыбакина пятый раз вышла в финал WTA 1000 и второй год подряд сделала это в Майами. На ее счету два титула такого уровня.
В этом году в Майами Рыбакина выиграла четыре трехсетовых матча, в которых отдала 69 геймов. Никто не проигрывал больше геймов на пути к финалу Майами с момента запуска турнира в 1985-м.
За титул Рыбакина поборется с Екатериной Александровой или Даниэль Коллинс.
Блестящая победа. Удачи в финале!
Осталось первой взять два сета в финале