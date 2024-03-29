Джокович после расставания с Иванишевичем: «У меня все еще нет четкого понимания, кто станет моим новым тренером и будет ли он у меня вообще»

Новак Джокович рассказал о планах после расставания с Гораном Иванишевичем.

Их сотрудничество продлилось пять лет, вместе они выиграли девять «Больших шлемов».

«Прежде всего, Горан – друг на всю жизнь для меня и моей семьи. Он очень особенный для меня человек, и окончание профессионального сотрудничества не значит завершение нашей дружбы.

Расставание было позитивным настолько, насколько это вообще возможно. Мы дошли до точки, в которой наше сотрудничество исчерпало себя после пяти лет работы.

Мы вместе написали историю тенниса. Выигрывали «Шлемы», заканчивали сезоны как №1, прошли через испытания и невзгоды – дисквалификация на US Open, депортация из Австралии... Я всегда буду помнить, что он был рядом со мной прежде всего как личность и как человек. Благодаря нему в наших отношениях были правильные ценности, а результаты стали следствием нашей химии. Я желаю Горану всего наилучшего.

У меня все еще нет четкого понимания, кто станет моим новым тренером и будет ли он у меня вообще. С детства у меня всегда были тренеры, а сейчас я стараюсь понять себя и свои потребности, то, как мне будет комфортнее. Если кто-то присоединится к моей команде, вы об этом узнаете».