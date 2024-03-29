Джокович после расставания с Иванишевичем: «У меня все еще нет четкого понимания, кто станет моим новым тренером и будет ли он у меня вообще»
Новак Джокович рассказал о планах после расставания с Гораном Иванишевичем.
Их сотрудничество продлилось пять лет, вместе они выиграли девять «Больших шлемов».
«Прежде всего, Горан – друг на всю жизнь для меня и моей семьи. Он очень особенный для меня человек, и окончание профессионального сотрудничества не значит завершение нашей дружбы.
Расставание было позитивным настолько, насколько это вообще возможно. Мы дошли до точки, в которой наше сотрудничество исчерпало себя после пяти лет работы.
Мы вместе написали историю тенниса. Выигрывали «Шлемы», заканчивали сезоны как №1, прошли через испытания и невзгоды – дисквалификация на US Open, депортация из Австралии... Я всегда буду помнить, что он был рядом со мной прежде всего как личность и как человек. Благодаря нему в наших отношениях были правильные ценности, а результаты стали следствием нашей химии. Я желаю Горану всего наилучшего.
У меня все еще нет четкого понимания, кто станет моим новым тренером и будет ли он у меня вообще. С детства у меня всегда были тренеры, а сейчас я стараюсь понять себя и свои потребности, то, как мне будет комфортнее. Если кто-то присоединится к моей команде, вы об этом узнаете».
Даже половина огорчит тебя, и очень-очень сильно, и очень-очень надолго.
хехе))))
более того, я бы даже делал всё круче иванишевича: более страстно кричал, яростнее тряс кулачком, громче аплодировал, эффектнее вскакивал с места после победных розыгрышей.
блин, отправить ему своё резюме, что ль?
какой тренер и чему еще может его научить?
Новак конечно может все сам уже давно, но всё-таки это в какой-то мере риск...
Самый известный из "сам себе режиссер" - это Кириос... можно и его взять попробовать ) шучу )
А отдохнуть Новаче ещё успеет - на пенсии)
Ты прав, с ним Джок дойдет до 30, осталось позвонить
https://i.ibb.co/RBfFBWt/jack-nicholson-jack.gif
И если задуматься, Новак ещё мог бы теоретически в двух декадах намбаванить по итогам - ачивка на века. Сейчас у него хороший задел в 140+ недель (у Карлитоса 36). А ведь ещё и Синнер запикел, и они вдвоем скоро будут делить топ1 между собой. Новаку бы ещё год в сумме продержаться на первой строчке (довести до 200 недель) - и догнать его будет уже проблематично. Но для такого подвига нужна очень серьезная мотивация
Есть сущности более важные, Ниткин.