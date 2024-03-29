Джокович после расставания с Иванишевичем: «У меня все еще нет четкого понимания, кто станет моим новым тренером и будет ли он у меня вообще»

Теги Новак Джокович ATP Горан Иванишевич Теннис

Новак Джокович рассказал о планах после расставания с Гораном Иванишевичем.

Их сотрудничество продлилось пять лет, вместе они выиграли девять «Больших шлемов».

«Прежде всего, Горан – друг на всю жизнь для меня и моей семьи. Он очень особенный для меня человек, и окончание профессионального сотрудничества не значит завершение нашей дружбы.

Расставание было позитивным настолько, насколько это вообще возможно. Мы дошли до точки, в которой наше сотрудничество исчерпало себя после пяти лет работы.

Мы вместе написали историю тенниса. Выигрывали «Шлемы», заканчивали сезоны как №1, прошли через испытания и невзгоды – дисквалификация на US Open, депортация из Австралии... Я всегда буду помнить, что он был рядом со мной прежде всего как личность и как человек. Благодаря нему в наших отношениях были правильные ценности, а результаты стали следствием нашей химии. Я желаю Горану всего наилучшего.

У меня все еще нет четкого понимания, кто станет моим новым тренером и будет ли он у меня вообще. С детства у меня всегда были тренеры, а сейчас я стараюсь понять себя и свои потребности, то, как мне будет комфортнее. Если кто-то присоединится к моей команде, вы об этом узнаете».

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40 комментариев
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Вернуть Вайду.
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+10
Да он сам себе тренер уже. Многие уже десять лет как тренируются, а кто лучше всего знает твоё тело, как не ты сам?
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Ответ Stas Salesov
Увидите еще в боксе его старого гуру))
Ты уверен, что сам хочешь это увидеть? После Имаза Новак взял 12 Шлемов, 10 Мастерсов и 2 Итоговых.
Даже половина огорчит тебя, и очень-очень сильно, и очень-очень надолго.
хехе))))
+7
0
+7
я думаю, даже я из тренерского бокса не смог бы испортить его игру.
более того, я бы даже делал всё круче иванишевича: более страстно кричал, яростнее тряс кулачком, громче аплодировал, эффектнее вскакивал с места после победных розыгрышей.

блин, отправить ему своё резюме, что ль?
+7
0
+7
ну ему больше психолог теперь нужен, чем тренер.
какой тренер и чему еще может его научить?
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Боря под Уим нужен конечно. На грунт - Вайда временно желательно.
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Ответ Stas Salesov
Беккер ограничен в своих передвижениях, в ту же Англию ему нельзя, так что не подойдет. А Вайду Новак выставил некрасиво, тот не вернется
То что Вайда не вернется я и так знаю, лично у меня надежды на Уим и ОИ, Новак парень умный, что-нибудь придумает.
+6
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Ответ Stas Salesov
Увидите еще в боксе его старого гуру))
Как там Дениска, в топ-100 возвращаться то собирается?
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Думаю, что тренер это дисциплина и взгляд со стороны, что нужно поправить и над чем поработать...

Новак конечно может все сам уже давно, но всё-таки это в какой-то мере риск...

Самый известный из "сам себе режиссер" - это Кириос... можно и его взять попробовать ) шучу )
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Вайда уже вряд ли вернется, а вот дядя Боря вполне, и это был бы неплохой вариант.
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Императору в команде нужен человек, который сможет его мотивировать продолжать играть и выкладываться на 100%, а не вот это все, как сейчас с пропуском Майями. Например, у Леброна в 39 все еще получается. Сейчас каждый успешный год для Новака стоит трёх, хотя он уже и всем всё доказал. Благо, травм нету, тьфу-тьфу, поэтому нужно продолжать ковать легаси
А отдохнуть Новаче ещё успеет - на пенсии)
+3
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+3
Ответ Macren
Императору в команде нужен человек, который сможет его мотивировать продолжать играть и выкладываться на 100%, а не вот это все, как сейчас с пропуском Майями. Например, у Леброна в 39 все еще получается. Сейчас каждый успешный год для Новака стоит трёх, хотя он уже и всем всё доказал. Благо, травм нету, тьфу-тьфу, поэтому нужно продолжать ковать легаси А отдохнуть Новаче ещё успеет - на пенсии)
Мотивировать его может старина, если каким-то чудом выиграет РГ. А так реально тяжело играть, когда ты уже побил все рекорды. Только ОИ остаются.
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Ответ Alex Morhan
Дядя Боря это к человеку, который делает основную работу. Тогда это и был Вайда
Ну это понятно, со словаком Новак взял 20 ТБШ, лично я был бы рад видеть Беккера в штабе Джоковича. Ну он сам решит, кто ему нужен.
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Ответ Верховенский1990
Вайда уже вряд ли вернется, а вот дядя Боря вполне, и это был бы неплохой вариант.
Дядя Боря это к человеку, который делает основную работу. Тогда это и был Вайда
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Боря Беккер просится умоляюще
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Возможно этот сезон будет последним у Новака.
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Ответ Ебздрогыч
После Иванишевича надо брать Игнашевича
Или ебздрогыча😄
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Ответ Верховенский1990
Мотивировать его может старина, если каким-то чудом выиграет РГ. А так реально тяжело играть, когда ты уже побил все рекорды. Только ОИ остаются.
Точно. Рафа нужен Новаку, Новак нужен Рафе. Инь и Ян), два бога Олимпа (И ещё Роджер, но он уже в теннисной Вальгалле, аминь)
+1
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Ответ Россия будет свободной
я думаю, даже я из тренерского бокса не смог бы испортить его игру. более того, я бы даже делал всё круче иванишевича: более страстно кричал, яростнее тряс кулачком, громче аплодировал, эффектнее вскакивал с места после победных розыгрышей. блин, отправить ему своё резюме, что ль?
Да ладно, может ты и подачу Джоковичу бы улучшил?
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Ответ alex savca
Это норм здесь. Удаляют все что показывают на не остроту (т) ость
Имел ввиду админов
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Ответ Stas Salesov
Конечно, и вообще идем из Уимом, правда путь неблизкий
Пусть хотя бы уже какую-нибудь водокачку выиграет, как у Краиновича 5 лет назад в Стокгольме. Эх, а как все хорошо начиналось для 18-летнего Денисона на Роджерс Кап в 17-м, когда он обыграл ХМДП и Надаля, будущая звезда и все такое.
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Ответ Grads
Возможно этот сезон будет последним у Новака.
Предпоследний на 99 процентов.
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Ответ ЭЮЯ
Да он сам себе тренер уже. Многие уже десять лет как тренируются, а кто лучше всего знает твоё тело, как не ты сам?
Всегда нужен опытный взгляд со стороны
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Ответ S.Graf
Ты уверен, что сам хочешь это увидеть? После Имаза Новак взял 12 Шлемов, 10 Мастерсов и 2 Итоговых. Даже половина огорчит тебя, и очень-очень сильно, и очень-очень надолго. хехе))))
Аморепас тебе, Графчик 🌟
Ты прав, с ним Джок дойдет до 30, осталось позвонить
https://i.ibb.co/RBfFBWt/jack-nicholson-jack.gif
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Ответ Ничего Смешного
Всегда нужен опытный взгляд со стороны
В его команде он есть
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Ответ Верховенский1990
Да ладно, может ты и подачу Джоковичу бы улучшил?
ну поколдовал бы конечно - а там шансы 50 на 50!
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Ответ Радость Ди Мария
Ты прям свечку держишь - устал он / не устал. Я скромно скажу - возможно он частично утерял остроту ощущений во время матчей. Вернёт или нет - я рассуждать не могу. Да, я хочу, чтобы выиграл Уимб и по сути завершил.
Жму руку. Выиграть Уимб, чтобы сравняться с Роджером на травке и довести до 25 ТБШ
И если задуматься, Новак ещё мог бы теоретически в двух декадах намбаванить по итогам - ачивка на века. Сейчас у него хороший задел в 140+ недель (у Карлитоса 36). А ведь ещё и Синнер запикел, и они вдвоем скоро будут делить топ1 между собой. Новаку бы ещё год в сумме продержаться на первой строчке (довести до 200 недель) - и догнать его будет уже проблематично. Но для такого подвига нужна очень серьезная мотивация
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Ответ Ебздрогыч
После Иванишевича надо брать Игнашевича
А может позвать Романцева Олега Ивановича или Газзаева Валерия Георгиевича, а то уже давно никого не тренировали.
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Ответ Радость Ди Мария
Есть установка мои любые комменты удалять? Я переживу. Есть сущности более важные, Ниткин.
Это норм здесь. Удаляют все что показывают на не остроту (т) ость
+2
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Есть установка мои любые комменты удалять? Я переживу.
Есть сущности более важные, Ниткин.
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