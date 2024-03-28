Виктория Азаренко: «Я не чувствую себя на 34. Меня вдохновляет Джокович, потому что он выглядит так, будто ему до сих пор 19»

Теги Новак Джокович WTA Виктория Азаренко Теннис

Виктория Азаренко будет играть в туре, пока видит потенциал для роста.

– Как вы считаете, по ходу карьеры вы научились еще лучше преодолевать трудности в дни, когда соперницы играют здорово, а у вас не все получается идеально? С возрастом вы в этом прибавили?

– Да, безусловно. И я много над этим работаю, потому что в туре появились новые игроки, и это тоже преодоление: разобраться, как они играют, а многие молодые девушки бесстрашно выходят на корт. Я продолжу играть до тех пор, пока буду считать, что могу прибавлять, подстегивать себя и учиться чему-то новому.

Я всегда стараюсь развиваться на корте и за его пределами, в плане физподготовки, искать что-то новое, интересное, пробовать и смотреть, в чем могу прибавить. Сейчас это меня тоже сильно мотивирует. У меня была отличная карьера, но приятно ощущать, что у меня еще есть потенциал, я могу в чем-то прибавить. И я хочу и дальше это делать.

А когда я пойму, что двигаться уже некуда, я закончу, и вы меня больше не увидите.

– Вы много времени проводите на корте. Я уверен, что с годами развивалась не только ваша игра, но и процесс восстановления. В чем отличия в восстановлении сейчас по сравнению с тем, что было в начале вашей карьеры?

– Меня вдохновляет Новак, потому что он выглядит так, будто ему до сих пор 19. Я не чувствую себя на 34. Нет ощущения, что я 20 лет в туре. Но иногда по утрам тело дает о себе знать. Но, как я уже сказала, я хочу и дальше играть, прибавлять, учиться. Мне кажется, я всю жизнь буду учиться.

Я хочу и дальше бороться с топами, доходить до поздних стадий турниров. Вот что меня мотивирует. А показывать средние результаты, третий круг, четвертый круг, мне неинтересно. Поэтому я продолжу работать над собой.

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17 комментариев
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Если чувствует что силы есть - вперёд!
Удачи!
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Укрощение строптивого (Il Bisbetico domato). — Сколько тебе лет? — Сорок. — По тебе не скажешь… — Я знаю. — А мне двадцать пять. — По тебе тоже не скажешь. ...
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Надо отдать должное Виктория в отличной форме для своих годков
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Джокович играет так, будто ему до сих пор 19. Но не выглядит.
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Сзади пионерка, спереди пенсионерка
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Ответ sashati
Укрощение строптивого (Il Bisbetico domato). — Сколько тебе лет? — Сорок. — По тебе не скажешь… — Я знаю. — А мне двадцать пять. — По тебе тоже не скажешь. ...
- Сколько вам лет? - Не помню. - Я бы дал меньше. (с) оттуда же)
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+2
Ответ Helga Kl
Он выглядит лучше, чем в 19)
Был молнией, стал вулканом? ;-)
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Ответ Yaroslav Hromov
Комментарий удален модератором
*у их кумира
+3
-2
+1
Какие 19? Навалила кринга
+5
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0
Комментарий удален модератором
Новак вдохновляет это правда!
+6
-6
0
Ответ Евгений Фабиянчук
да, Новак действительно в отличном состоянии себя поддерживает. Сравнить с его ровесником Рафуликом - небо и земля
Ну а если вернуться в реальный мир - Рафаэль выглядит не хуже Новака, при этом на год старше
+13
-13
0
Ответ Stas Salesov
Ну а если вернуться в реальный мир - Рафаэль выглядит не хуже Новака, при этом на год старше
Реальный мир для всех ведь разный) У Рафаэля просто фарма похуже, побочек больше
+4
-4
0
Ответ Инна Дробот
Был молнией, стал вулканом? ;-)
Именно так! ;-)
+1
-1
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