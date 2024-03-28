Виктория Азаренко: «Я не чувствую себя на 34. Меня вдохновляет Джокович, потому что он выглядит так, будто ему до сих пор 19»

Виктория Азаренко будет играть в туре, пока видит потенциал для роста.

– Как вы считаете, по ходу карьеры вы научились еще лучше преодолевать трудности в дни, когда соперницы играют здорово, а у вас не все получается идеально? С возрастом вы в этом прибавили?

– Да, безусловно. И я много над этим работаю, потому что в туре появились новые игроки, и это тоже преодоление: разобраться, как они играют, а многие молодые девушки бесстрашно выходят на корт. Я продолжу играть до тех пор, пока буду считать, что могу прибавлять, подстегивать себя и учиться чему-то новому.

Я всегда стараюсь развиваться на корте и за его пределами, в плане физподготовки, искать что-то новое, интересное, пробовать и смотреть, в чем могу прибавить. Сейчас это меня тоже сильно мотивирует. У меня была отличная карьера, но приятно ощущать, что у меня еще есть потенциал, я могу в чем-то прибавить. И я хочу и дальше это делать.

А когда я пойму, что двигаться уже некуда, я закончу, и вы меня больше не увидите.

– Вы много времени проводите на корте. Я уверен, что с годами развивалась не только ваша игра, но и процесс восстановления. В чем отличия в восстановлении сейчас по сравнению с тем, что было в начале вашей карьеры?

– Меня вдохновляет Новак, потому что он выглядит так, будто ему до сих пор 19. Я не чувствую себя на 34. Нет ощущения, что я 20 лет в туре. Но иногда по утрам тело дает о себе знать. Но, как я уже сказала, я хочу и дальше играть, прибавлять, учиться. Мне кажется, я всю жизнь буду учиться.

Я хочу и дальше бороться с топами, доходить до поздних стадий турниров. Вот что меня мотивирует. А показывать средние результаты, третий круг, четвертый круг, мне неинтересно. Поэтому я продолжу работать над собой.