Джокович – Иванишевичу: «Думаю, нам нужно выиграть 4/4 «Шлемов», чтобы тебя, возможно (только возможно), признали тренером года»
Новак Джокович отреагировал на признание команды Янника Синнера тренерами года.
Вчера ATP объявила, что в этой номинации победили Даррен Кейхилл и Симоне Ваньоцци.
Также на награду претендовали тренер Джоковича Горан Иванишевич, тренер Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро, тренер и отец Бена Шелтона Брайан Шелтон и тренер Хуберта Хуркача Крейг Бойнтон.
«Поздравляю Даррена и Симоне с отличным сезоном с Янником.
Горан, я думаю, нам нужно выиграть 4/4 «Шлемов», чтобы тебя, возможно (только возможно), признали тренером года. Закончить год первым, выиграть три ТБШ и итоговый турнир и войти в историю этого спорта недостаточно, мой дорогой тренер... 😬😬😬», – написал Джокович в сторис.
В следующем году Джоковичу не дадут доминировать. Вот честно. Точно-точно
Синнер – прорыв сезона в теннисе. Стал грозой Джоковича, пожевывая яблоко
Синнёр еле-еле вымучил 1й в карьере Мастерс (и тот по халявнейшей сетке), а нам тут регулярно втирают, что "АТР крышует Новака".
Раз уж Новака (и Горана, соответственно) так игнорит АТР, то хотя бы ХКФу дали. Всё же, Шлем Карася против Мастерса Синнёра покруче будет.
Сколько раз дядя Тони, Карлос Мойя, и бесчисленная череда тренеров Феда становились тренерами года?
Есть ещё те кто сомневаются в том что их кумиры не сделаны газетами (рожэ, надаль и сейчас Синнер)?? 🤔
Это просто бизнес детка а Стас(я) пену на губах уже сделала