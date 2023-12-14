Джокович – Иванишевичу: «Думаю, нам нужно выиграть 4/4 «Шлемов», чтобы тебя, возможно (только возможно), признали тренером года»

Новак Джокович отреагировал на признание команды Янника Синнера тренерами года.

Вчера ATP объявила, что в этой номинации победили Даррен Кейхилл и Симоне Ваньоцци.

Также на награду претендовали тренер Джоковича Горан Иванишевич, тренер Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро, тренер и отец Бена Шелтона Брайан Шелтон и тренер Хуберта Хуркача Крейг Бойнтон.

«Поздравляю Даррена и Симоне с отличным сезоном с .

Горан, я думаю, нам нужно выиграть 4/4 «Шлемов», чтобы тебя, возможно (только возможно), признали тренером года. Закончить год первым, выиграть три ТБШ и итоговый турнир и войти в историю этого спорта недостаточно, мой дорогой тренер... 😬😬😬», – написал Джокович в сторис.

В следующем году Джоковичу не дадут доминировать. Вот честно. Точно-точно

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