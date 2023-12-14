Джокович – Иванишевичу: «Думаю, нам нужно выиграть 4/4 «Шлемов», чтобы тебя, возможно (только возможно), признали тренером года»

Теги Новак Джокович ATP Горан Иванишевич Даррен Кейхилл Симоне Ваньоцци Янник Синнер Теннис

Новак Джокович отреагировал на признание команды Янника Синнера тренерами года.

Вчера ATP объявила, что в этой номинации победили Даррен Кейхилл и Симоне Ваньоцци.

Также на награду претендовали тренер Джоковича Горан Иванишевич, тренер Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро, тренер и отец Бена Шелтона Брайан Шелтон и тренер Хуберта Хуркача Крейг Бойнтон.

«Поздравляю Даррена и Симоне с отличным сезоном с Янником.

Горан, я думаю, нам нужно выиграть 4/4 «Шлемов», чтобы тебя, возможно (только возможно), признали тренером года. Закончить год первым, выиграть три ТБШ и итоговый турнир и войти в историю этого спорта недостаточно, мой дорогой тренер... 😬😬😬», – написал Джокович в сторис.

В следующем году Джоковичу не дадут доминировать. Вот честно. Точно-точно

Синнер – прорыв сезона в теннисе. Стал грозой Джоковича, пожевывая яблоко

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20 комментариев
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хех)))) Круто подколол АТРшников Величайший Nо1е.
Синнёр еле-еле вымучил 1й в карьере Мастерс (и тот по халявнейшей сетке), а нам тут регулярно втирают, что "АТР крышует Новака".
Раз уж Новака (и Горана, соответственно) так игнорит АТР, то хотя бы ХКФу дали. Всё же, Шлем Карася против Мастерса Синнёра покруче будет.
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Ну вообще да, цирк какой-то, а не премия.
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Ответ Stas Salesov
Который четко охарактеризовал Джоковича, когда тот унизил его ребенка перед домашними трибунами. Что сейчас, что тогда - мы видим настоящего Новака и это далеко не самый прекрасный человек.. мстительный, завистливый, закомплексованный
Но он тебе все равно нравится, с таким энтузиазмом и рвение ты ещё кого-нибудь комментируешь день ото дня?)
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ну и в чем он не прав?
+6
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Горан походу закончил 5 по голосам, насколько достоверно не знаю, видел такие комменты. Но зато был аж номинирован, за 2021 год они с Вайдой в принципе мимо.
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+4
Ответ Stas Salesov
Который четко охарактеризовал Джоковича, когда тот унизил его ребенка перед домашними трибунами. Что сейчас, что тогда - мы видим настоящего Новака и это далеко не самый прекрасный человек.. мстительный, завистливый, закомплексованный
повторил жест чувачка после победы - вот унижение так унижение)) кому-то лечиться надо
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Правильно сказал!
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+3
В ветку приглашаются любители статистики. :))
Сколько раз дядя Тони, Карлос Мойя, и бесчисленная череда тренеров Феда становились тренерами года?
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Всё что нужно знать про справедливость)))
Есть ещё те кто сомневаются в том что их кумиры не сделаны газетами (рожэ, надаль и сейчас Синнер)?? 🤔
Это просто бизнес детка а Стас(я) пену на губах уже сделала
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Красавчик серб!
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Ответ Tarkovski
Ну тут имеется в виду вклад тренера в победы подопечного, поэтому Джокович чуть лукавит) Иванишевич скорее просто не мешает и с ним сербу комфортно. Джокович и без него собирал бы Шлемы) А прогресс Синнера все же заслуга его тренеров в большей степени
Ну, всё-таки вклад есть у Иванишевича. Очевидно, что с Вайдой Новак играл иначе это раз, а два выдал исторический сезон в таком возрасте, Новак то Новак, но не каждый год он брал 4 из 5 самых важных трофеев в туре, в 21 веке это 4 случай в принципе, и первый, когда игроку больше 30, а Джоковичу то уже полгода до 37 лет)
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Ответ Йенс Мустерманн
А с какой стати Иванишевичу-то награду тренер года давать? Он же один из нескольких у акробата, просто за подаванскую подачу отвечает. Почему он это не написал про испанца, что на гоблина похож? Эррера у него фамилия или что-то в этом роде.
Отдохнул бы а то бредишь уже (ещё сильнее чем раньше)
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Ответ Typizza
Ну вообще да, цирк какой-то, а не премия.
ATP теперь обязана ввести премии "кулачок года", "рыжик года" "победитель кубка Дэвиса года" и немедленно вручить их все Синнеру. Воистину цирк, даже жаль немного Алькараса - чел гораздо моложе и титулованнее Синнера, а все регалии последнему
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Ответ Tarkovski
Ну тут имеется в виду вклад тренера в победы подопечного, поэтому Джокович чуть лукавит) Иванишевич скорее просто не мешает и с ним сербу комфортно. Джокович и без него собирал бы Шлемы) А прогресс Синнера все же заслуга его тренеров в большей степени
Если бы на самом деле было так, то с Новаком остался бы наверное Вайда, а не Горан)
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