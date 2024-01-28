Медведев проводит на Australian Open 31-й сет – рекорд ТБШ в Открытой эре
Даниил Медведев и Янник Синнер играют пятый сет в финале Australian Open.
Эта партия – 31-я для россиянина на турнире. Такое количество – рекорд «Больших шлемов» в Открытой эре.
За семь матчей он уже провел на корте больше 23 часов. Это его личный рекорд: столько не было ни на одном ТБШ в карьере Медведева.
В этом году в Мельбурне он провел четыре пятисетовика (с учетом матча против Синнера), в том числе дважды отыгрался с 0:2 по сетам.
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