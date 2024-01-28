Медведев проводит на Australian Open 31-й сет – рекорд ТБШ в Открытой эре

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев и Янник Синнер играют пятый сет в финале Australian Open.

Эта партия – 31-я для россиянина на турнире. Такое количество – рекорд «Больших шлемов» в Открытой эре.

За семь матчей он уже провел на корте больше 23 часов. Это его личный рекорд: столько не было ни на одном ТБШ в карьере Медведева.

В этом году в Мельбурне он провел четыре пятисетовика (с учетом матча против Синнера), в том числе дважды отыгрался с 0:2 по сетам.

Путь Медведева в финал Australian Open – жесть! Объясним одной картинкой

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15 комментариев
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Честно говоря он и играет как человек, переживший 30 сетов за 2 недели
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Психологическое преимущество у Синнера, все-таки ушел с 0:2, но надо терпеть. Держись, Даня!
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Даня заслужил победу.
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У Медведева кончилось здоровье ...
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Жаль, не дожал робота....
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Даня финал уже классно , но за титул надо ТЕРПЕТЬ ✊
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Трудоголик.
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Проклятие финалов преследует Медведева. Последний выигиранный финал, US Open 2021.
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Медведев играл блестяще и так же блестяще умудрился проиграть... или травма ноги, или общая усталость, но очень и очень жаль... должен был забирать третий сет и турнир этот(
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Ответ Марсель Объелся
Честно говоря он и играет как человек, переживший 30 сетов за 2 недели
Пусть учится у легенд (Федерер, Рафа, Новак) тратить силы
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Ответ Марсель Объелся
Честно говоря он и играет как человек, переживший 30 сетов за 2 недели
Но при этом величайший боец и мастер
Так мог бы играть Надаль в 22, если бы не жрал допинг
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Ответ Харламов Никита
Даня финал уже классно , но за титул надо ТЕРПЕТЬ ✊
Он и терпит, и бьется, но Янник сегодня ничего не дает сам
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Ответ Игореха Веселов
31 сет, 3 финал Австралиан опен и в 3 раз мимо титула, увы и ах...Стабильность- признак мастерства?
Против Синнера-лома у Медведева не хватило приёмов. Жаль…
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