Се и Мертенс выиграли парный Australian Open

и обыграли и в финале парного Australian Open – 6:1, 7:5.

Представительница Тайваня сделала на этом турнире чемпионский дубль: она уже победила в миксте с Яном Зелиньским.

38-летняя Се стала семикратной чемпионкой парных «Больших шлемов» (но впервые выиграла Australian Open), 28-летняя Мертенс – четырехкратной (второй титул в Мельбурне).

Это их вторая совместная победа на «Больших шлемах» – они выиграли «Уимблдон»-2023.

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