43-летний Бопанна выиграл Australian Open в паре с Эбденом и стал самым возрастным чемпионом ТБШ

и обыграли Симоне Болелли и Андреа Вавассори в финале – 7:6(0), 7:5.

Для 43-летнего индийца это первый титул на турнирах «Большого шлема», для 36-летнего австралийца – второй (он победитель «Уимблдона»-2022).

Бопанна – самый возрастной чемпион ТБШ в Открытой эре. В понедельник он станет самой возрастной первой ракеткой мира.