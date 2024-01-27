43-летний Бопанна выиграл Australian Open в паре с Эбденом и стал самым возрастным чемпионом ТБШ
Рохан Бопанна и Мэтью Эбден обыграли Симоне Болелли и Андреа Вавассори в финале Australian Open – 7:6(0), 7:5.
Для 43-летнего индийца это первый титул на турнирах «Большого шлема», для 36-летнего австралийца – второй (он победитель «Уимблдона»-2022).
Бопанна – самый возрастной чемпион ТБШ в Открытой эре. В понедельник он станет самой возрастной первой ракеткой мира.
61 попытка и наконец-то выиграл свой дебютный шлем. Хорошо с Эбденом сработались, с которым дебютировали на прошлогоднем турнире. Сначала 1R, на RG 1R, на WIM 1/2, на USO финал и тут уже титул. В добавок дебютирует на вершине парного рейтинга, молодой талант )
Возможно ваши лучшие достижения ещё впереди! Вот вам пример !