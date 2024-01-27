43-летний Бопанна выиграл Australian Open в паре с Эбденом и стал самым возрастным чемпионом ТБШ

Теги Australian Open ATP Рохан Бопанна Мэтью Эбден Теннис

Рохан Бопанна и Мэтью Эбден обыграли Симоне Болелли и Андреа Вавассори в финале Australian Open – 7:6(0), 7:5.

Для 43-летнего индийца это первый титул на турнирах «Большого шлема», для 36-летнего австралийца – второй (он победитель «Уимблдона»-2022).

Бопанна – самый возрастной чемпион ТБШ в Открытой эре. В понедельник он станет самой возрастной первой ракеткой мира.

10 комментариев
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Настоящий раджа.
61 попытка и наконец-то выиграл свой дебютный шлем. Хорошо с Эбденом сработались, с которым дебютировали на прошлогоднем турнире. Сначала 1R, на RG 1R, на WIM 1/2, на USO финал и тут уже титул. В добавок дебютирует на вершине парного рейтинга, молодой талант )
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Дождался своего шанса. С понедельника еще и первый в мире. Красавец просто. Молодой и перспективный талант. Верю, что может и еще затащить шлем
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по величию конечно легендарных Паеса и Бхупати не догонит, но тоже вписал себя золотыми буквами в историю тенниса. особенно индийского
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Красавчик Попанна!
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Ответ liverpoolart
Призовые то какие ?
Погуглил . 490тыс . Норм уже . Не то что в миксте
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Уважуха👏👏👏
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Молодец Бопанна
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Легенда
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Ветераны! Не спешите завершать карьеру!
Возможно ваши лучшие достижения ещё впереди! Вот вам пример !
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