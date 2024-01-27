Медведев о первом финале ТБШ в карьере: «К сожалению, не смог дожать Надаля, но это была безумная история»

Даниил Медведев вспомнил свой первый финал на турнире «Большого шлема».

Он в пяти сетах уступил Рафаэлю Надалю на US Open-2019.

– Вы помните, какие у вас были эмоции и чувства перед первым финалом на ТБШ?

– О да, мой первый финал был сумасшедшим, потому что в то время я не так хорошо знал свой теннис, как сейчас. Я только становился топом. Впервые вошел в топ-10 где-то через месяц после «Уимблдона». Был матч против Рафы перед US Open. Я немного терялся в ощущениях. И легко проиграл тот финал в Канаде – что-то вроде 3:6, 0:6 или 1:6.

Я не знал, что чувствовать, как играть, как бороться. Первые два сета финала US Open были равными, был только один брейк, но я чувствовал, что ничего не могу сделать. Чувствовал себя ужасно. Потом был сумасшедший камбэк. К сожалению, не смог дожать, но это была безумная история. Тогда я еще больше поверил, что могу выиграть «Шлем».

Посмотрим, каково будет Яннику. Не могу предсказать, но у меня был такой опыт. Я знаю, что надо бороться и стараться.

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