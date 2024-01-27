Соболенко – десятая действующая многократная чемпионка ТБШ

Арина Соболенко стала двукратной чемпионкой «Больших шлемов». Она стала десятой действующей мультичемпионкой ТБШ.

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