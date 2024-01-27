Соболенко – десятая действующая многократная чемпионка ТБШ

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Арина Соболенко стала двукратной чемпионкой «Больших шлемов». Она стала десятой действующей мультичемпионкой ТБШ.

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6 комментариев
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Кузнецова фактически уже не действующая, хоть и карьеру официально не завершила. Серена, кстати, карьеру тоже не завершала официально
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Реально действующих в этом списке штуки три-четыре)
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Кузя 2,5 года на корт не выходила, какая она действующая?
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Какие её ещё годы !
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Из них всех только Ига и Арина будут ещё шлемы брать. Ваш кэп))
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