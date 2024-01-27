Соболенко – десятая действующая многократная чемпионка ТБШ
Арина Соболенко стала двукратной чемпионкой «Больших шлемов». Она стала десятой действующей мультичемпионкой ТБШ.
Также в этом списке:
- Винус Уильямc (7);
- Наоми Осака (4);
- Ига Швентек (4);
- Анжелик Кербер (3);
- Светлана Кузнецова (2);
- Виктория Азаренко (2);
- Петра Квитова (2)
- Гарбинье Мугуруса (2);
- Симона Халеп (2).
Соболенко защитила титул на Australian Open – а такого не было больше 10 лет! Она всех просто растоптала
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open