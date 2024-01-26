Медведев о прозвище «Осьминог»: «Это Рублев придумал, мне не очень нравится. Но забавно – друзья начали дарить моей дочке игрушечных осьминогов»

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал свое прозвище «Осьминог».

«Нормально. Это Андрей придумал мне такое прозвище.

Мне оно не то чтобы очень нравится. Но забавно – друзья начали дарить моей дочке игрушечных осьминогов.

По-русски моя фамилия значит «медведь». Это мне больше нравится. Но если меня называют «осьминогом», ничего страшного», – сказал Медведев в интервью на корте.

Медведев – это особая пластика. Кайфуем от эстетики теннисного осьминога

16 комментариев
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Осьминог и Медведь, бери чашку в воскресенье!😄
+38
0
+38
Ответ Николай Бойко
Да вроде хорошее прозвище, если не ошибаюсь, Яшина так же называли. Это показывает, насколько уважают твой навыки обороны
Черный паук у Льва Ивановича было прозвище )
+26
0
+26
Ответ Czarn
Осьминог и Медведь, бери чашку в воскресенье!😄
Хоть лапами, хоть щупальцами )
+13
0
+13
Да вроде хорошее прозвище, если не ошибаюсь, Яшина так же называли. Это показывает, насколько уважают твой навыки обороны
+15
-3
+12
Даня, подари Синнеру игрушечного осьминога в воскресенье!😄 А сам забирай Кубок!😄
+9
0
+9
Жена впервые посмотрела теннисный матч и в конце матча она мне говорит что Даня играет неуклюже и двигается как осьминог)))) я ей открыл маленькую тайну что его так и зовут)) так что Даня осьминог подходит тебе как раз
+7
0
+7
У Дарьи на крещении Алисы было платье с ... осьминогами!))
+6
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+6
Ответ Dmitry Singular
Черный паук у Льва Ивановича было прозвище )
Может он имел в виду Илью?
+6
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На богомола еще чем-то похож
+4
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Медведь - шатун.
Все время ему спать не дают на АО.
Дошатался через закоулки до финала!
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МЕДВЕДев!!!
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Ответ Dmitry Singular
Черный паук у Льва Ивановича было прозвище )
Потому что сзади - паутина
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Почему игрушечных-то?
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всяко лучше чем по-испански - пульпо)
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Ответ Dmitry Singular
Черный паук у Льва Ивановича было прозвище )
да, но осьминогом тоже вроде называли..
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