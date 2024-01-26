Медведев о прозвище «Осьминог»: «Это Рублев придумал, мне не очень нравится. Но забавно – друзья начали дарить моей дочке игрушечных осьминогов»

Даниил Медведев прокомментировал свое прозвище «Осьминог».

«Нормально. Это Андрей придумал мне такое прозвище.

Мне оно не то чтобы очень нравится. Но забавно – друзья начали дарить моей дочке игрушечных осьминогов.

По-русски моя фамилия значит «медведь». Это мне больше нравится. Но если меня называют «осьминогом», ничего страшного», – сказал Медведев в интервью на корте.

Медведев – это особая пластика. Кайфуем от эстетики теннисного осьминога