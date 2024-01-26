Синнер о Джоковиче: «Когда мне было 16-17, у меня была возможность с ним потренироваться. И уже тогда начался процесс обучения у лучших в мире»

Янник Синнер рассказал о своем прогрессе.

Итальянец прокомментировал историю, что после первого матча с Новаком Джоковичем его тренер пошел к сербу за советами.

«Это правда. Когда мне было 16-17, у меня была возможность с ним потренироваться. И уже тогда начался процесс обучения у лучших в мире.

Матчи, конечно, другое. После матча он посоветовал мне больше двигать мяч, становиться непредсказуемее. И мы старались это делать.

Конечно, подача с тех пор у меня стала намного лучше. И я еще во многом могу прибавить – для этого у меня и есть отличная команда», – сказал Синнер в интервью на корте.

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