Синнер о Джоковиче: «Когда мне было 16-17, у меня была возможность с ним потренироваться. И уже тогда начался процесс обучения у лучших в мире»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер рассказал о своем прогрессе.

Итальянец прокомментировал историю, что после первого матча с Новаком Джоковичем его тренер пошел к сербу за советами.

«Это правда. Когда мне было 16-17, у меня была возможность с ним потренироваться. И уже тогда начался процесс обучения у лучших в мире.

Матчи, конечно, другое. После матча он посоветовал мне больше двигать мяч, становиться непредсказуемее. И мы старались это делать.

Конечно, подача с тех пор у меня стала намного лучше. И я еще во многом могу прибавить – для этого у меня и есть отличная команда», – сказал Синнер в интервью на корте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда мне было 15 лет, я копил на новенький мопед (с)
+8
-3
+5
это должно было случитья рано или поздно
+3
0
+3
Новак добрый, он и Руне потренировал😀‼️
+3
0
+3
Молодой Тиролец с гордостью представляет Италию..А когда то Австрия пролила море крови за эти земли..бодаясь с французским полководцем Боней до талого.
+3
-1
+2
Еще год назад будущее Синнера было сомнительным, но он решил доказать, кто круче всех.
0
0
0
теперь понятно почему все эти поколения некстгенов безнадежно проигрывают симулянтовичу: тот с юношеского возраста мониротит всех перспективных игроков и психологически их пожирает, давая ненужные вредные советы и подстраивая их игру под свою.
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Когда мне было 15 лет, я копил на новенький мопед (с)
Это шедевр чувак)))
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Когда мне было 15 лет, я копил на новенький мопед (с)
Хали Гали, пара трупер))))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий