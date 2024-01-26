Синнер о победе над Джоковичем: «В прошлом году я проиграл ему в полуфинале «Уимблдона» и многому научился. Это все часть процесса»

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Янник Синнер прокомментировал первый в карьере выход в финал Australian Open.

Он обыграл Новака Джоковича 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3.

«Это был очень сложный матч. Я отлично начал, а он два сета ошибался, не очень здорово себя чувствовал. Я старался давить.

В третьем сете у меня был матчбол, я ошибся с форхенда. Но это теннис. Я постарался быть готовым к новому сету – и очень хорошо его начала.

Я настраивался на этот матч. Всегда приятно играть с соперником, у которого можно поучиться. В прошлом году я проиграл ему в полуфинале «Уимблдона» и многому научился. Это все часть процесса.

Также Синнер прокомментировал то, что выиграл у Джоковича 3 из 4 последних матчей. Джим Курье спросил его, что в его игре создает сербу проблемы.

«Не знаю, у него спросите (смеется).

У нас похожий стиль игры, так что нужно стараться возвращать как можно больше мячей. Он невероятно подает, так что я иногда гадал. И старался давить, двигать его по корту. Всю тактику рассказывать не буду – потому что я надеюсь еще сыграть с ним в других матчах (усмехается)».

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22 комментария
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Очень приятный, воспитанный парень. Удачи ему!
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Ответ Сергей48
Теперь можно болеть за титул Медведева✊
да, но с таким грешником тяжко будет. А ещё нужно Зверева пройти, и он не отдаст просто так..
+16
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+16
Понравилось ,что после победного окончания матча Синнер не показал никакой эйфории показной, победной с валянием на корте , а очень скромно повёл себя поблагодарив свою команду , болельщиков и дал искреннее интервью !
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Теперь можно болеть за титул Медведева✊
+11
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+5
Красавец, после тая не расклеился, при своем приятном внешнем виде имеет невероятный характер хищника.
Победы в финале.
Ну а на австралийском харде впервые за долгое время новый чемп, после невероятных побед Биг-3 и пикового Стэна.
+6
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Супер прогресс у Синнера! Янник сделал то чего не хватает Рублеву, то есть сделал выводы после поражений и перешел на следующий уровень.
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Ответ Андрей Синецкий
Интересно , что мешает Рублеву так же проанализировать игру/ ошибки и за год скакнуть качественно вверх 👆 по игре и психологии. По Физухе они равны с Синнером, но тот прям за год стал машиной , а наш вообще на месте уже 3-4 года
Я все время вспоминаю слова Янника о том, что в отличие от горных лыж, теннис не может тебя убить, поэтому он нервничает, но не боится. Может, романтизирую, но в этом и разница, Янник не боится, а Андрей внутренне умирает из-за каждого проигрыша.
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Ответ Огюст
Понравилось ,что после победного окончания матча Синнер не показал никакой эйфории показной, победной с валянием на корте , а очень скромно повёл себя поблагодарив свою команду , болельщиков и дал искреннее интервью !
он всегда ведет себя скромно, и поэтому у него появляется болельщики все больше и больше))
+3
0
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Удачи Янник. Ты это заслужил.💪👊
+4
-2
+2
Ответ Сергей48
Теперь можно болеть за титул Медведева✊
итоговый смотрели?
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Согласен ,схожая игра. Конечно такая игра уступает по красоте комбинациям от Феди. Ну все равно молодец.
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Синнер крут, но теннис - это не шахматы.
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Если возьмет АО, пойдет за календарным.)) На грунте он играет не плохо, на траве уже был полуфинал, ну а Нью-Йорк уже проще.
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Всем бы так уметь планомерно и методично работать над всеми аспектами игры. Но, увы, это дано только суперпрофессионалам своего дела. Таким, как Синнер, к примеру. А всяким капризным бесхарактерным истеричкам остаётся только орать, ломать ракетки и смотреть как другие будут поднимать кубок над головой.
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Табор уходит в небо
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Ответ Ебздрогыч
Очень приятный, воспитанный парень. Удачи ему!
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Чахлый в порядке
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Ответ Chelsea super
он всегда ведет себя скромно, и поэтому у него появляется болельщики все больше и больше))
Да, вы правы !
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Ответ Огюст
Понравилось ,что после победного окончания матча Синнер не показал никакой эйфории показной, победной с валянием на корте , а очень скромно повёл себя поблагодарив свою команду , болельщиков и дал искреннее интервью !
Да, он прям удивительно «нормальный» :) и упомянул, что видел, что Новак не чувствует себя хорошо, не забрал себе все лавры, понимает, что Новак не был самим собой в этом матче.
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