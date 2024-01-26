Синнер о победе над Джоковичем: «В прошлом году я проиграл ему в полуфинале «Уимблдона» и многому научился. Это все часть процесса»

Янник Синнер прокомментировал первый в карьере выход в финал Australian Open.

Он обыграл Новака Джоковича 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3.

«Это был очень сложный матч. Я отлично начал, а он два сета ошибался, не очень здорово себя чувствовал. Я старался давить.

В третьем сете у меня был матчбол, я ошибся с форхенда. Но это теннис. Я постарался быть готовым к новому сету – и очень хорошо его начала.

Я настраивался на этот матч. Всегда приятно играть с соперником, у которого можно поучиться. В прошлом году я проиграл ему в полуфинале «Уимблдона» и многому научился. Это все часть процесса.

Также Синнер прокомментировал то, что выиграл у Джоковича 3 из 4 последних матчей. Джим Курье спросил его, что в его игре создает сербу проблемы.

«Не знаю, у него спросите (смеется).

У нас похожий стиль игры, так что нужно стараться возвращать как можно больше мячей. Он невероятно подает, так что я иногда гадал. И старался давить, двигать его по корту. Всю тактику рассказывать не буду – потому что я надеюсь еще сыграть с ним в других матчах (усмехается)».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open