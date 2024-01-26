Дубров о том, как Соболенко изменилась за последний год: «Она стала намного меньше эмоций тратить на корте»

Тренер Арины Соболенко Антон Дубров прокомментировал выход белоруски во второй подряд финал Australian Open.

– Если сравнивать с прошлогодним турниром, как изменилась Арина за этот год?

– Арина поняла, как она может выступать под давлением, где ее сильные стороны и как она может их использовать. Она отбросила все ожидания и стала лучше понимать, чего хочет как спортсмен. Поэтому теперь ей стало легче показывать [свою игру]. Она играет с собой, с мячом, и так ей легче абстрагироваться от того, что происходит вокруг. И еще мне кажется, что она намного меньше эмоций тратит на корте.

– Матч против Гауфф стал своеобразным реваншем за финал US Open. Насколько она сама себя или в диалогах с командой перегружала этим желанием? Как вы готовились?

– Я соглашусь с Коко, которая вчера сказала, что этот матч по качеству был намного лучше, чем финал US Open. Там они обе играли, откровенно говоря, не очень, потому что сильно нервничали. Вчера они обе сыграли намного лучше, и у Арины было желание доказать самой себе, что она способна обыгрывать соперниц, которые физически могут несколько часов бегать, играть на высокой скорости, возвращать все мячи. Да, было большое желание, но основной фокус был на том, чтобы вне зависимости от эмоций понимать, как это сделать.

Большое желание – это круто, но только если ты знаешь, что нужно делать. Когда выходишь без четкого плана, но с большим желанием – все намного тяжелее, потому что начинаешь суетиться. Так что у нее получилось найти некий баланс, пусть не весь матч был ровным – она провалилась в концовке первого сета, начала торопиться. Но у нее было понимание, что делать – она чаще выходила к сетке, пусть и ошибалась, но давила. И она понимала, за счет чего может ее обыгрывать. Она не терялась, – рассказал Дубров корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

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