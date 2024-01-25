Циньвэнь Чжэн не обыграла ни одной сеяной на пути к финалу Australian Open

Циньвэнь Чжэн стала второй теннисисткой в Открытой эре, которая на пути к финалу Australian Open не обыграла ни одной сеяной.

Первой была Аранта Санчес-Викарио в 1995 году. Тогда испанка взяла титул.

Королева Циньвэнь – в финале Australian Open. Cнимается для глянца, не боится амбиций, идет по следам Ли На

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