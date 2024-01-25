Циньвэнь Чжэн не обыграла ни одной сеяной на пути к финалу Australian Open

Теги Australian Open WTA Аранта Санчес-Викарио Циньвэнь Чжэн Теннис

Циньвэнь Чжэн стала второй теннисисткой в Открытой эре, которая на пути к финалу Australian Open не обыграла ни одной сеяной.

Первой была Аранта Санчес-Викарио в 1995 году. Тогда испанка взяла титул.

Королева Циньвэнь – в финале Australian Open. Cнимается для глянца, не боится амбиций, идет по следам Ли На

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25 комментариев
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Это конечно забавно, но явно не её вина, что сеяные соперницы слились
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+17
Там Светлана Кузнецова в своем официальном телеграм-канале предлагает за три дня заработать с 50.000₽ на 100.000₽.

Неужели деньги уже закончились и решила заняться мошенничеством?
+7
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+7
будет скучный матч, к просмотру не рекомендуется
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+3
Ответ Аккайын Жасов
Взлом, не?
Между скам-постами кружочек записала.
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Ответ Николай Бойко
Это конечно забавно, но явно не её вина, что сеяные соперницы слились
когда у тебя в четверти всякие пегулы, это неудивительно))
+2
0
+2
Ответ hsmshhzfn5
Там Светлана Кузнецова в своем официальном телеграм-канале предлагает за три дня заработать с 50.000₽ на 100.000₽. Неужели деньги уже закончились и решила заняться мошенничеством?
Взлом, не?
+1
0
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Women ☕️
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грузите свои хаты на китаянку, потому что Арына уже получила телеграмму по просьбе товарища Си сдать матч за...очередной кредит, бгг
и никакой сенсации, проиграть же может только самой себе распуляв все мимо или в сетку, комиссии по договорнякам даже не к чему будет придраться, wta тоже в доле, можно будет потом замутить матч двух "золушек" в Азии, Чжен vs Радукану, Осака будет на судейской вышке)
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Треш от ВТА 2024 - ИЛИ пробито дно - Финалистка БШ Чжен на пути в финал не обыграла ни одной соперницы из ТОП-50!
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На китаянку ничего не будет давить, ей надо взять на вооружения тактику - тащить все, как Гауфф, и огрызаться в удобный момент, пока трактор не начнет стрелять в ауты )))
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Ответ Иван Плигин
будет скучный матч, к просмотру не рекомендуется
А вот и нет. Будет самый интересный матч турнира. Все пытались Соболенко перебить, а Чжен будет играть в теннис.
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Ответ Syndycate
Учитывая, что Арина в важных матчах это лотерея, и проиграть может уже выигранный матч, я бы оценил шансы 50 на 50 в финале)
Учитывая уровень соперницы проиграть можно только не выйдя на корт.
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Ответ Syndycate
Учитывая, что Арина в важных матчах это лотерея, и проиграть может уже выигранный матч, я бы оценил шансы 50 на 50 в финале)
Если бы напротив была шпунтик или Рыбакина, да даже та же Гоф, это да. Но китаянка должна показать космический уровень, чтобы заставить Соболенко сливать. Тем более, это ее первый финал шлема.
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Ответ f0rz
Если бы напротив была шпунтик или Рыбакина, да даже та же Гоф, это да. Но китаянка должна показать космический уровень, чтобы заставить Соболенко сливать. Тем более, это ее первый финал шлема.
Она Жабер и Муховой проигрывала ведя 5:2, чем китаянка хуже их)
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У нее еще есть такой шанс)
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Ответ hsmshhzfn5
Там Светлана Кузнецова в своем официальном телеграм-канале предлагает за три дня заработать с 50.000₽ на 100.000₽. Неужели деньги уже закончились и решила заняться мошенничеством?
Не чек-ап Макаровой и на том спасибо
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Ответ Сергей48
Ушли времена в WTA когда играла Серена, Шарапова…сейчас реалии таковы, что почти каждая у каждой может выиграть 🤷‍♂️
Ты тут с такими комментариями сообщников не найдешь)

Корнеева кстати послезавтра стартует в квале в Хуа Хине
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Ответ Jefri AG
Преданный фанат Соболенко дождался своего часа, поздравляю с титулом.
ты меня с кем-то спутал, я ее на дух не переношу и тем более ее матчи не смотрю, а вот потроллить на темы про Арыну всегда рад, в том числе ее якобы хейтеров, потому что вы смешные, это как фанаты Маньки Серену типа не любили, хе-хе
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