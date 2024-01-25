Циньвэнь Чжэн не обыграла ни одной сеяной на пути к финалу Australian Open
Циньвэнь Чжэн стала второй теннисисткой в Открытой эре, которая на пути к финалу Australian Open не обыграла ни одной сеяной.
Первой была Аранта Санчес-Викарио в 1995 году. Тогда испанка взяла титул.
Королева Циньвэнь – в финале Australian Open. Cнимается для глянца, не боится амбиций, идет по следам Ли На
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Неужели деньги уже закончились и решила заняться мошенничеством?
и никакой сенсации, проиграть же может только самой себе распуляв все мимо или в сетку, комиссии по договорнякам даже не к чему будет придраться, wta тоже в доле, можно будет потом замутить матч двух "золушек" в Азии, Чжен vs Радукану, Осака будет на судейской вышке)
Корнеева кстати послезавтра стартует в квале в Хуа Хине