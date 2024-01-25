Су-Вэй Се дошла до финала Australian Open в паре и миксте. В этом году она завершила одиночную карьеру

Теги Australian Open WTA Су-Вэй Се Элиза Мертенс Теннис

Су-Вэй Се вместе с Элизой Мертенс вышла в финал парного Australian Open. Сегодня они обыграли Сторм Хантер и Катерину Синякову – 7:5, 1:6, 6:3.

Су-Вэй Се повторила свой лучший результат в Мельбурне. Она уже добиралась до парного финала в 2020-м

Завтра Су-Вэй Се выступит в финале микста с Яном Зелиньским. Это ее лучший результат в смешанном разряде.

В этом году 38-летняя представительница Тайваня завершила одиночную карьеру, проиграв на старте квалификации Australian Open.

Су-Вэй Се – чемпионка 32 парных турниров, в том числе шести «Больших шлемов», и трех одиночных. Она бывшая первая ракетка мира в паре и 23-я в одиночке.

В 2023-м она возобновила карьеру после полутора лет перерыва и выиграла парные «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».

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