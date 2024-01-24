Зверев седьмой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»
Александр Зверев в четвертьфинале Australian Open обыграл вторую ракетку мира Карлоса Алькараса – 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4.
Немец седьмой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и второй раз сделал это в Мельбурне.
После победы над Алькарасом его баланс против игроков топ-10 на ТБШ составляет 3:14, а в целом – 49:62.
Дальше Зверев встретится с Даниилом Медведевым.
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