Зверев седьмой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

в четвертьфинале Australian Open обыграл вторую ракетку мира – 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4.

Немец седьмой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и второй раз сделал это в Мельбурне.

После победы над Алькарасом его баланс против игроков топ-10 на ТБШ составляет 3:14, а в целом – 49:62.

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