Зверев седьмой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Александр Зверев в четвертьфинале Australian Open обыграл вторую ракетку мира Карлоса Алькараса – 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4.

Немец седьмой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и второй раз сделал это в Мельбурне.

После победы над Алькарасом его баланс против игроков топ-10 на ТБШ составляет 3:14, а в целом – 49:62.

Дальше Зверев встретится с Даниилом Медведевым.

Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии

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26 комментариев
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хозяин Алькараса, получается
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+14
Алькарас был сам не свой конечно. Никогда не видел чтобы он так много ошибался в простых ситуациях .Но я болел за Зверева потому что он более удобный соперник для Медведева. Нас ждет отличный полуфинал. Такой Зверев может выиграть у кого угодно
+16
-2
+14
Ответ revodrok
хозяин Алькараса, получается
Неудивительно, коты любят рыбку)
+13
-1
+12
Стейк из Карася от шеф-повара Саши Зверева
+7
-1
+6
Прожаркой Карася удовлетворён👍😀‼️
+8
-2
+6
БАМОЖЖЖЖЖЖЖ!!!!!!! домой уехал. Зверь еще раз показал кто здесь босс
+8
-4
+4
Ответ D-eisler@yandex.ru
БАМОЖЖЖЖЖЖЖ!!!!!!! домой уехал. Зверь еще раз показал кто здесь босс
Не нужно так писать про Карлоса , он хороший парень
+6
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+3
поздравляю фанов Зверева, честно говоря не ожидал что он так легко расправится с Карасиком
+3
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А в какой-то момент уже подумалось, что Александир Звэрэф решил расширить грани возможного в мужском теннисе и отдаться с 6-1, 6-3, 5-3, 30-30 на своей.
+3
0
+3
Ответ Russel
Как же хочется прочитать на Sports.ru про доминирование Швентек и Алькараса
Сомнительно, что ты прочтёшь здесь про доминирование Швентек в Австралии, аналогично и про Алькараса, что в первый раз в карьере здесь вышел в 1/4 финала.
+3
0
+3
Люблю, когда побеждает старое доброе ултранасилие))
+3
-2
+1
Не знаю что было с Алькаасом в первых двух сетах....И вроде не супер Зверев играл, но столько ошибок от Карлоса - это ужас... Я ни за кого не болел в этом матче, но хотел 5 сетов, что бы Медведеву было попроще.... Ну управились в 4.Думаю, шансы у Дани будут.
+1
0
+1
Скоро Алькараса и на РГ грунте будут без шансов втаптывать, надо качать подачу.
+1
0
+1
Как же хочется прочитать на Sports.ru про доминирование Швентек и Алькараса
+4
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но вообще сейчас 1/2 Медведев - Зверев выглядит интереснее
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Саня, хорош!!! Ушатал мавра!
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Сашу с победой! Рада за него. Но…. Теперь будем желать остановиться в полуфинале. Извини, Саша
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Ответ Николай Бойко
Комментарий удален модератором
А я нет, в 3 сете надо было решать, но так хоть устал немного перед Даней
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Ответ Russel
Как же хочется прочитать на Sports.ru про доминирование Швентек и Алькараса
Оба ещё очень молоды и уже мультишлемники
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Александр Зверев: «Я живу в раз....анном поселке...»
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Зверек отметелил Карася как Шарыпову 😆😆😆
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Как он это делает с диабетом?
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Концовка дикая, Карлос выдал бешеный отрезок, казалось что может всё равно спастись. Даже в последнем гейме, когда на приёме мяч вылетел со стадиона и всё равно попал в корт, казалось что только эйсами можно его убирать. Как у Саши нервы не дрогнули...
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Сегодня Саша внутреннего Кисочкина победил
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Какой же Саша молодец сегодня! Хорошо, что тело выдержало. Классный теннис ребята показали. А тай-брейк в исполнении Карлоса - это нечто!
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Комментарий удален модератором
Всё-таки спас свою карьеру Санчоус, но очень старался смыть ее в 🚽
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