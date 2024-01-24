Хуркач о поражении от Медведева: «Жаль, что не прошел дальше, но сегодня я выложился без остатка»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Хуберт Хуркач Теннис

Хуберт Хуркач поделился эмоциями от поражения в четвертьфинале Australian Open.

Он уступил Даниилу Медведеву 6:7(4), 2:6, 3:6, 7:5, 4:6.

– Даниил – великолепный игрок, очень цепкий. Конечно, хотелось бы сыграть чуть лучше, но у него проходили очень хорошие розыгрыши в важные моменты. Это была равная битва.

– Мне показалось, что Медведев удивил вас выходом к сетке в последнем розыгрыше? Как вы отреагировали? Он редко это делает.

– Да, он нечасто так делает, но ему удалось хорошо подать, а я пытался его обвести (улыбается).

– Как вы в целом оцениваете выступление в Мельбурне? В понедельник вы обновите личный рекорд – станете восьмой ракеткой мира.

– Я провел здесь несколько хороших матчей. Всегда приятно играть в Австралии. Жаль, что не прошел дальше, но сегодня я выложился без остатка. Увы, этого было недостаточно. Буду возвращаться к работе.

Что за характер у Медведева! Дважды казалось, что умирает, а итог – победа за 4 часа и 1/2 Australian Open

4 комментария
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Ответ Ан Кот
здоровый мужик а менталка слабенькая- уже не впервые с ним такое случается на БШ, сегодня мог брать 5-й сет, но как правильно заметил комментатор на Прайм-спорт: если Даня не может то Хуркач поможет :)
А как вы решили, что у него менталка слабая? Все таки играл против 3-й ракетки мира
+7
0
+7
Хуберт молодец, лучшее выступление на АО. Раньше дальше 4-го круга не заходил. Да и в чф Даниила отлично погонял)))
+6
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+6
здоровый мужик а менталка слабенькая- уже не впервые с ним такое случается на БШ, сегодня мог брать 5-й сет, но как правильно заметил комментатор на Прайм-спорт: если Даня не может то Хуркач поможет :)
0
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Рублева бы наверное прошёл по сегодняшней игре
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