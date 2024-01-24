Хуркач о поражении от Медведева: «Жаль, что не прошел дальше, но сегодня я выложился без остатка»

Хуберт Хуркач поделился эмоциями от поражения в четвертьфинале Australian Open.

Он уступил Даниилу Медведеву 6:7(4), 2:6, 3:6, 7:5, 4:6.

– Даниил – великолепный игрок, очень цепкий. Конечно, хотелось бы сыграть чуть лучше, но у него проходили очень хорошие розыгрыши в важные моменты. Это была равная битва.

– Мне показалось, что Медведев удивил вас выходом к сетке в последнем розыгрыше? Как вы отреагировали? Он редко это делает.

– Да, он нечасто так делает, но ему удалось хорошо подать, а я пытался его обвести (улыбается).

– Как вы в целом оцениваете выступление в Мельбурне? В понедельник вы обновите личный рекорд – станете восьмой ракеткой мира.

– Я провел здесь несколько хороших матчей. Всегда приятно играть в Австралии. Жаль, что не прошел дальше, но сегодня я выложился без остатка. Увы, этого было недостаточно. Буду возвращаться к работе.

Что за характер у Медведева! Дважды казалось, что умирает, а итог – победа за 4 часа и 1/2 Australian Open