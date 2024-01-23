Джокович послал воздушный поцелуй Кириосу во время матча с Фрицем
Новак Джокович послал Нику Кириосу воздушный поцелуй во время матча с Тэйлором Фрицем на Australian Open (7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3).
После игры австралиец брал у него интервью на корте. И перед тем, как говорить о матче, Джокович пожелал ему скорейшего возвращения в тур.
«Рад тебя видеть. Хорошо смотришься в комментаторской будке. Но на корте выглядишь еще лучше. Надеюсь, скоро увижу тебя с ракеткой. Мы скучаем по Нику.
(Болельщикам). Давайте, ребята. Покажите ему свою любовь», – сказал Джокович.
Что бы кто мне говорил о Кириосе, но он двигает теннис с медийной стороны, не теряет зря время. Молодец 👍🏻
Ну а Джокович, а что Джокович, он всегда рад повеселиться, да и человек с большой душой 🙏🏻
Его перевоспитали.