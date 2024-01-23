Джокович послал воздушный поцелуй Кириосу во время матча с Фрицем

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Ник Кириос Теннис

Новак Джокович послал Нику Кириосу воздушный поцелуй во время матча с Тэйлором Фрицем на Australian Open (7:6(3), 4:6, 6:2, 6:3).

После игры австралиец брал у него интервью на корте. И перед тем, как говорить о матче, Джокович пожелал ему скорейшего возвращения в тур.

«Рад тебя видеть. Хорошо смотришься в комментаторской будке. Но на корте выглядишь еще лучше. Надеюсь, скоро увижу тебя с ракеткой. Мы скучаем по Нику.

(Болельщикам). Давайте, ребята. Покажите ему свою любовь», – сказал Джокович.

9 комментариев
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Милота да и только ))
Что бы кто мне говорил о Кириосе, но он двигает теннис с медийной стороны, не теряет зря время. Молодец 👍🏻
Ну а Джокович, а что Джокович, он всегда рад повеселиться, да и человек с большой душой 🙏🏻
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Броманс продолжается😄
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но вообще, действительно, хочется, чтобы Кириос вернулся
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Что есть, то есть
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Тот еще подлиза к публике, скучал он Кириосу) вертел он его на одном месте, а не скучал)))
+3
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+1
Ответ Czarn
Броманс продолжается😄
Гоманс
+2
-1
+1
Ответ Eugenie Nation
Табор 10 лет поносил Кирьоса, забавно наблюдать как они сейчас делают вид, что ничего подобного не было
Единственный кто поддержал Новака против 💉
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Ник это как Милош Бикович в "Холопе".
Его перевоспитали.
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