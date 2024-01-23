Соболенко и Крейчикова отказались от переноса матча с Арены Рода Лэйвера на Арену Маргарет Корт. В Мельбурне 20:20, а в программе дня еще два матча

Организаторы Australian Open предлагали игрокам внести изменения в расписание на вторник, сообщает BBC.

Планировался перенос матча Арины Соболенко и Барборы Крейчиковой с Арены Рода Лэйвера на Арену Маргарет Корт, но они отказались.

Сейчас в Мельбурне 20:20, но на центральном корте до сих пор не доигран второй из четырех запланированных матчей.

Напомним, последним запуском Андрей Рублев сыграет с Янником Синнером.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open