Соболенко и Крейчикова отказались от переноса матча с Арены Рода Лэйвера на Арену Маргарет Корт. В Мельбурне 20:20, а в программе дня еще два матча

Теги Australian Open ATP WTA Андрей Рублев Барбора Крейчикова Арина Соболенко Янник Синнер Теннис

Организаторы Australian Open предлагали игрокам внести изменения в расписание на вторник, сообщает BBC.

Планировался перенос матча Арины Соболенко и Барборы Крейчиковой с Арены Рода Лэйвера на Арену Маргарет Корт, но они отказались.

Сейчас в Мельбурне 20:20, но на центральном корте до сих пор не доигран второй из четырех запланированных матчей.

Напомним, последним запуском Андрей Рублев сыграет с Янником Синнером.

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28 комментариев
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Ну правильно))) что отказались , чем они хуже других
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Ответ cosset
Всем! Вот абсолютно всем на корте хуже! :)))
Так-то у них обеих по шлему есть, в отличие от другой пары :)
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Ответ Kironbet
Конечно, зачем им то отказываться? У них в отличии от мужчин вполне комфортное расписание, ну начнут в 21, даже если два часа будут рубится- вполне норм для окончания. А вот после играть тяжело будет Синнеру с Рублем, их надо было переносить.
видимо на матч рыжих билетов продано столько, что народ на МКА не поместится
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Пусть Рублёв с Синнером валят на MCA, если хотят раньше начать и закончить свою встречу. Это их матч идёт в расписании последним, а не женский, значит их и должны двигать.
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Ответ Gsp555
И правильно. Центральный и самый интригующий матч дня в самое праймовое время должен быть на главном корте.
так его и оставят на главном, а этот как раз предложили перенести куда подальше)
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+12
Со вчерашнего дня удивляюсь, зачем они поставили мужской матч 5 запуском
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Ответ YIV
Так-то у них обеих по шлему есть, в отличие от другой пары :)
У мужиков играет пара ноунеймов с парочкой вымученных мастерсов на счету и одним полуфиналом шлемов, максимальный рейтинг 4 и 5 в карьере на данный момент.
У женщин титулованный матч: на счету два шлема, шесть мастерсов, звания первой и второй ракеток мира недавно.
+19
-11
+8
Так пусть Рублева и Синнера переносят на другой корт)
+8
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+7
Гении поставили все 4 матча на один стадион, теперь стоят и репы чешут. Хотя матч Гауфф могли на час раньше начать, или изначально один матч на другую арену поставить
+7
0
+7
почему? Из-за того что зрителей не будет? странно вообще конечно расписание для 4х матчей сделали
+8
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+7
Ответ Ivan Stasuk
Ну правильно))) что отказались , чем они хуже других
Всем! Вот абсолютно всем на корте хуже! :)))
+16
-10
+6
Соболя простим, если за час управится
+10
-4
+6
В общем все недовольны таким поздним временем. Все шутят но проблему надо решать начиная утренную сессию раньше. Сейчас ещё жлут пока зрители покинут стадион, и запустят тех, кто купил билеты на вечернюю сессию. Да уж..
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На АО всегда самое дикое расписание матчей. Организаторы категорически отказываются предусматривать возможность того, что матчи могут затянуться. В прежние годы бывало, что последний матч в полшестого утра заканчивался.
+5
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+5
Конечно, зачем им то отказываться? У них в отличии от мужчин вполне комфортное расписание, ну начнут в 21, даже если два часа будут рубится- вполне норм для окончания. А вот после играть тяжело будет Синнеру с Рублем, их надо было переносить.
+6
-1
+5
Ответ Лёля Иванова
А зрителям, которые купили дорогие билеты на вечерную сессию на Род Лэвер Арену разорваться что ли??? Наверняка большинство хотят мужчин посмотреть, и тогда арена Рода Лэвера будет полупустой, а яна Маргерет Корт могут не поместиться все желающие и купившие билеты
Ну это уж проблема организаторов, надо было изначально продумывать куда кого ставить, не в первый же раз такое. Видимо в руководство набрали по расовым и прочим квотам меньшинств)
+8
-4
+4
Макс Шетт их понимает и оправдывает)) Маккинрой говорит, будут спать играя) Матс при этом говорит, что такой ночной изматывающий ночной матч обязательно отразится на игре игрока в полуфинале, он не успеет восстановиться полностью.
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+4
Ответ Hardy
видимо на матч рыжих билетов продано столько, что народ на МКА не поместится
Наверно
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+4
Ответ Syndycate
Ну это уж проблема организаторов, надо было изначально продумывать куда кого ставить, не в первый же раз такое. Видимо в руководство набрали по расовым и прочим квотам меньшинств)
Соглашусь) вообще лучше билеты продавать на каждый матч а не на сессию и расписание составлять нормально. Хорошо, что Новак ещё в 4х закрыл, а не в 5ти. Думаю тогда бы перенесли мужской матч на завтра
+3
0
+3
Ответ Hardy
видимо на матч рыжих билетов продано столько, что народ на МКА не поместится
Пусть возвращают деньги за билеты. Играть в 3 часа ночи - нездоровая фигня.
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Ответ YIV
Так-то у них обеих по шлему есть, в отличие от другой пары :)
И? У кого только шлема нет в вта))) кому охота вместо качественного мужского тенниса смотреть на ауты и удары в сетку вперемежку с двойными?!
+10
-9
+1
И кстати, щас смотрю игру Арины, там арена полная на процентов 95, и люди еще приходят, так что почему их должны были перенести на меньшую арену?)
+2
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И непонятно, зачем игроков спрашивали? Так же не делается..Саймон говорит и они делают)
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Ответ Syndycate
Так пусть Рублева и Синнера переносят на другой корт)
А зрителям, которые купили дорогие билеты на вечерную сессию на Род Лэвер Арену разорваться что ли??? Наверняка большинство хотят мужчин посмотреть, и тогда арена Рода Лэвера будет полупустой, а яна Маргерет Корт могут не поместиться все желающие и купившие билеты
+1
-1
0
Вон Барбара Шетт с Маккинроем тоже удивляются, что они отказались от переноса матча
+2
-2
0
И правильно. Центральный и самый интригующий матч дня в самое праймовое время должен быть на главном корте.
+5
-5
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