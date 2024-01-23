Соболенко и Крейчикова отказались от переноса матча с Арены Рода Лэйвера на Арену Маргарет Корт. В Мельбурне 20:20, а в программе дня еще два матча
Организаторы Australian Open предлагали игрокам внести изменения в расписание на вторник, сообщает BBC.
Планировался перенос матча Арины Соболенко и Барборы Крейчиковой с Арены Рода Лэйвера на Арену Маргарет Корт, но они отказались.
Сейчас в Мельбурне 20:20, но на центральном корте до сих пор не доигран второй из четырех запланированных матчей.
Напомним, последним запуском Андрей Рублев сыграет с Янником Синнером.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open
У женщин титулованный матч: на счету два шлема, шесть мастерсов, звания первой и второй ракеток мира недавно.