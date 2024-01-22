Зверев, матч которого прервали из-за протеста на трибунах: «Что-то случается, и охранники появляются только через 3-4 минуты. Зато меня не пустили в зал из-за забытого пропуска»

Александр Зверев недоволен работой охраны на Australian Open.

Когда немец играл с Кэмероном Норри, одна из болельщиц выбросила на корт листовки с надписью «Свободу Палестине».

– Когда в третьем сете пришлось прервать матч из-за выброшенных на корт листовок, вы поняли, что произошло, или вам рассказали потом?

– Нет, я видел. Но не знаю, о чем шла речь. Я слышал, что то же самое произошло на каком-то еще корте. Мы оказались не единственными.

О чем шла речь?

– Поддержка Палестины.

– Безусловно, в мире происходит много событий, в том числе немало плохого. Я понимаю, что некоторые люди расстроены. Конечно, теннисный матч не имеет к этому никакого отношения. Но я понимаю обе стороны.

– Кажется, ее вывели двое других болельщиков. Охраны не было рядом.

– Это было немного странно, потому что здесь, по крайней мере, в зоне для игроков, очень строгая охрана. Даже сегодня – я отыграл пять сетов, четыре с лишним часа. Я пошел в раздевалку, а тренажерный зал прямо рядом с ней. Меня не пустили в зал, потому что я забыл пропуск в раздевалке.

Чем вы занимаетесь? Вы защищаете игроков от игроков. А смысл не в этом. Случается что-то подобное, и кто-нибудь появляется только через три-четыре минуты.

Я считаю, что все должно быть наоборот. Уже четвертьфинал, и вы знаете игроков. Тем более у всех охранников перед глазами экраны и телевизоры, и если вы видели, что кто-то играл четыре с половиной часа, то нет ничего страшного в том, чтобы человек пошел в зал, даже если забыл пропуск.

Это не высокомерие. Я понимаю, что все они делают свою работу. Но я считаю, что, когда происходит что-то подобное, человека не должен выводить другой болельщик. Это должны сделать охранники – и прийти на место довольно быстро, а не через три-четыре минуты.