Свитолина о проблемах со спиной: «Защемило поясницу. Мне очень больно ходить, поворачиваться. Не могу двигаться из стороны в сторону»

Элина Свитолина прокомментировала травму спины.

Украинка снялась после трех геймов матча с Линдой Носковой в четвертом круге Australian Open.

– Да, у меня был спазм. Не знаю точно, что именно случилось, но в первом гейме на последних двух розыгрышах «прострелило» спину. Я не могла ничего сделать, так защемило спину. Конечно, очень грустно, что так получилось.

– Вы сказали, что это произошло в первом гейме. До этого чувствовали боль или она появилась как бы ниоткуда?

– До этого было немного больно, но это нормально. Я достаточно поиграла на этом турнире, поэтому к четвертому кругу уже появилась скованность в каких-то мышцах.

Ничего особенного. Вроде раньше это не было такой проблемой. Мне кажется, такой сильной боли в этой области я никогда не испытывала. Бывало, что болела спина, но обычно это выражалось просто в усталости на следующий день после матча, но сегодня это случилось из ниоткуда. Как будто кто-то выстрелил мне в спину.

– Понятно, что вы разочарованы, но у вас есть представление о том, что будет дальше? Как вы думаете, то, что произошло, это скорее краткосрочное или нет?

– Надеюсь, что краткосрочное. Не знаю. Может, спазм или что-то в этом роде. Но да, надеюсь вернуться к тренировкам в течение недели.

Конечно, был долгий перелет, это не помогло. Изо дня в день буду восстанавливаться, по приезде домой сделаю снимок, а дальше посмотрим. Надеюсь, ничего серьезного.

– Как вы себя чувствуете сейчас, когда вы не на корте? Как ваша спина?

– Плохо, да. Защемило поясницу. Мне очень больно ходить, поворачиваться. Не могу двигаться из стороны в сторону. Очень странно.

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