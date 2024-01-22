Australian Open. Расписание на вторник. Рублев сыграет с Синнером последним запуском

Теги Новак Джокович Australian Open ATP WTA Андрей Рублев Барбора Крейчикова Тэйлор Фриц Арина Соболенко Марта Костюк Коко Гауфф Янник Синнер Теннис

Australian Open опубликовал расписание одиночных матчей на 23 января. Во вторник пройдут первые четвертьфиналы.

Не раньше 05:00 по московскому времени на Арену Рода Лэйвера выйдут Коко Гауфф и Марта Костюк.

Не раньше 06:30 Новак Джокович сыграет с Тэйлором Фрицем.

Вечерняя сессия начнется в 11:00 по Москве, и первым запуском Арина Соболенко сыграет с Барборой Крейчиковой, а вторым – Андрей Рублев поборется с Янником Синнером.

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6 комментариев
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Рублёв радует на турнире. Истерики по тихоньку трансформируются в хорошую спортивную злость. Пройти Синнера будет крайне не просто, но сейчас Рублёв на это способен. Верим!
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Завтра кстати жара ожидается днем - вот это будет проверка для Джоковича, а не Фриц
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Может выходить кусать корт прямо сейчас.
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Ответ Tarkovski
Завтра кстати жара ожидается днем - вот это будет проверка для Джоковича, а не Фриц
Джоковича даже старость не берет, что ему какая то жара)
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