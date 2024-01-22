Australian Open. Расписание на вторник. Рублев сыграет с Синнером последним запуском

опубликовал расписание одиночных матчей на 23 января. Во вторник пройдут первые четвертьфиналы.

Не раньше 05:00 по московскому времени на Арену Рода Лэйвера выйдут и .

Не раньше 06:30 сыграет с .

Вечерняя сессия начнется в 11:00 по Москве, и первым запуском сыграет с , а вторым – поборется с .

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