Australian Open. Расписание на вторник. Рублев сыграет с Синнером последним запуском
Australian Open опубликовал расписание одиночных матчей на 23 января. Во вторник пройдут первые четвертьфиналы.
Не раньше 05:00 по московскому времени на Арену Рода Лэйвера выйдут Коко Гауфф и Марта Костюк.
Не раньше 06:30 Новак Джокович сыграет с Тэйлором Фрицем.
Вечерняя сессия начнется в 11:00 по Москве, и первым запуском Арина Соболенко сыграет с Барборой Крейчиковой, а вторым – Андрей Рублев поборется с Янником Синнером.
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