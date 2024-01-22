В верхней половине женской сетки Australian Open не осталось теннисисток, игравших в 1/2 ТБШ

Теги Australian Open WTA Анна Калинская Осиан Доден Даяна Ястремская Жасмин Паолини Циньвэнь Чжэн Линда Носкова Теннис

Двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко проиграла Даяне Ястремской в четвертом круге.

Таким образом, в верхней половине сетки не осталось теннисисток, которые ранее доходили до полуфинала на «Большом шлеме».

Сейчас там осталось шесть теннисисток: Линда Носкова и Ястремская уже вышли в 1/4 финала, а Анна Калинская, Жасмин Паолини, Циньвэнь Чжэн и Осиан Доден еще проведут матчи 1/8.

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8 комментариев
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Пожалуй, шанс вийти в финал у Ястремской, Чжэн и Носковой не сильно отличается. У всех атакующий теннис , где может как полететь , так и вылететь все. И все, как видим, находятся в неплохой форме ( я не видел только матчи Циньвень , поэтому скажу навскидку :)) Конечно, хотелось увидеть в финале Калинскую, то такая фантазия мне даже в сне представиться не может ))) А так, я ставил или на Вику, или на Элину, но одна уже сдает позиции, а вторая от болячек так и не отошла. Жаль.
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Ответ Scard
Пожалуй, шанс вийти в финал у Ястремской, Чжэн и Носковой не сильно отличается. У всех атакующий теннис , где может как полететь , так и вылететь все. И все, как видим, находятся в неплохой форме ( я не видел только матчи Циньвень , поэтому скажу навскидку :)) Конечно, хотелось увидеть в финале Калинскую, то такая фантазия мне даже в сне представиться не может ))) А так, я ставил или на Вику, или на Элину, но одна уже сдает позиции, а вторая от болячек так и не отошла. Жаль.
Кто бы ни вышел из этой части, думается, в финале в двух сетах отлетит от Соболенки или Гофф
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За что и любим женский теннис.
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Ещё одна причина непопулярности современного женского тура.
Где лидеры, где яркие личности?
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Анна Калинская в 14 А.О.Молодчина!!!Удачи!!!
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У женщин , в отличие от мужчин, много "случайных" в сетке
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Ответ Scard
Пожалуй, шанс вийти в финал у Ястремской, Чжэн и Носковой не сильно отличается. У всех атакующий теннис , где может как полететь , так и вылететь все. И все, как видим, находятся в неплохой форме ( я не видел только матчи Циньвень , поэтому скажу навскидку :)) Конечно, хотелось увидеть в финале Калинскую, то такая фантазия мне даже в сне представиться не может ))) А так, я ставил или на Вику, или на Элину, но одна уже сдает позиции, а вторая от болячек так и не отошла. Жаль.
А я считаю что у Калинской неплохой шанс на финал, главное не дрогнуть.
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