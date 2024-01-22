В верхней половине женской сетки Australian Open не осталось теннисисток, игравших в 1/2 ТБШ
Двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко проиграла Даяне Ястремской в четвертом круге.
Таким образом, в верхней половине сетки не осталось теннисисток, которые ранее доходили до полуфинала на «Большом шлеме».
Сейчас там осталось шесть теннисисток: Линда Носкова и Ястремская уже вышли в 1/4 финала, а Анна Калинская, Жасмин Паолини, Циньвэнь Чжэн и Осиан Доден еще проведут матчи 1/8.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open
Где лидеры, где яркие личности?