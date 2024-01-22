В верхней половине женской сетки Australian Open не осталось теннисисток, игравших в 1/2 ТБШ

Двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко проиграла в четвертом круге.

Таким образом, в верхней половине сетки не осталось теннисисток, которые ранее доходили до полуфинала на «Большом шлеме».

Сейчас там осталось шесть теннисисток: и Ястремская уже вышли в 1/4 финала, а , Жасмин Паолини, и еще проведут матчи 1/8.

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