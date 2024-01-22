Ястремская впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема». На Australian Open она прошла квалификацию
Украинка Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко в четвертом круге Australian Open – 7:6(6), 6:4.
В первом сете Азаренко дважды подавала на партию, а во втором – вела 3:0 и 40:30 на подаче соперницы.
Ястремская впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В Мельбурне она попала в основную сетку из квалификации.
Дальше Ястремская сыграет с Линдой Носковой.
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