Ястремская впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема». На Australian Open она прошла квалификацию

Украинка Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко в четвертом круге – 7:6(6), 6:4.

В первом сете Азаренко дважды подавала на партию, а во втором – вела 3:0 и 40:30 на подаче соперницы.

Ястремская впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В Мельбурне она попала в основную сетку из квалификации.

Дальше Ястремская сыграет с .

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