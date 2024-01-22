Ястремская впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема». На Australian Open она прошла квалификацию

Теги Australian Open WTA Виктория Азаренко Даяна Ястремская Линда Носкова Теннис

Украинка Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко в четвертом круге Australian Open – 7:6(6), 6:4.

В первом сете Азаренко дважды подавала на партию, а во втором – вела 3:0 и 40:30 на подаче соперницы.

Ястремская впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В Мельбурне она попала в основную сетку из квалификации.

Дальше Ястремская сыграет с Линдой Носковой.

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7 комментариев
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У Вики как не было так и не подачи, медленнее передвижение стало. У Ястремской залетало почти всё.
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Молодец. Хорошо играла и заслуженно победила. Вполне может и Линду пройти☺
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Бушар молчит что-то
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Выкусе досвидуси. Красотка Даяна.
С победой и успехов!
))))
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Ох уж, это женский теннис, сначала сама выиграет с 2:5, а потом так же сольёт в следующем матче)))
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