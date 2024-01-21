Костюк о выходе в четвертьфинал Australian Open: «Сегодня не было давления»

Марта Костюк прокомментировала победу над Марией Тимофеевой на Australian Open.

Она выиграла 6:2, 6:1 и впервые вышла в финал четвертьфинал «Большого шлема».

«Это очень много для меня значит. Я все еще не могу осознать, даже во время перерыва из-за дождя сказала тренеру: «Не чувствую, что играю в четвертом круге». Не знаю, так не казалось, сегодня не было давления. Здорово, что на «Больших шлемах» случаются такие матчи, есть больше времени на восстановление и на то, чтобы все переварить.

Для меня это был хороший матч, я очень рада, что смогла сыграть так агрессивно, как хотела. С предыдущими соперницами это было нелегко, просто они другие. И давление другое. Я просто очень счастлива быть в четвертьфинале».

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