Костюк о выходе в четвертьфинал Australian Open: «Сегодня не было давления»

Теги Australian Open WTA Марта Костюк Мария Тимофеева Теннис

Марта Костюк прокомментировала победу над Марией Тимофеевой на Australian Open.

Она выиграла 6:2, 6:1 и впервые вышла в финал четвертьфинал «Большого шлема».

«Это очень много для меня значит. Я все еще не могу осознать, даже во время перерыва из-за дождя сказала тренеру: «Не чувствую, что играю в четвертом круге». Не знаю, так не казалось, сегодня не было давления. Здорово, что на «Больших шлемах» случаются такие матчи, есть больше времени на восстановление и на то, чтобы все переварить.

Для меня это был хороший матч, я очень рада, что смогла сыграть так агрессивно, как хотела. С предыдущими соперницами это было нелегко, просто они другие. И давление другое. Я просто очень счастлива быть в четвертьфинале».

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17 комментариев
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я конечно понимаю всю ситуацию, но это прям очень некрасиво.. тем более так языком махать перед матчем с Гауфф, которая тебе спокойно две баранки может повесить и сказать все то же самое, наверное не стоит
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+11
Да ну а чего лицемерить в принципе. Благо Тимофеева ей действительно проблем не создала.
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Ответ Марадона курильщика
Комментарий удален модератором
я сильно сомневаюсь что она стремится сюда)
+9
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+7
Как неуважительно и некрасиво себя ведет
+13
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+6
сколько пафоса
+6
-2
+4
Ответ round15
Комментарий удален модератором
И она хороша, и ты хорош. Стоите друг друга
+4
0
+4
Ответ Марадона курильщика
Комментарий скрыт
Насмешил))) А Довбик, Цыганков, Зинченко, Трубин, Лунин, Мудрик, Миколенко и т.д. Не хотят выступать за Россию, не доросли до этого позора, или их тоже не пускают?))
+3
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+2
Ребята, я всё понимаю. Не фанат Костюк, как и любой хоть сколько-нибудь адекватный человек, но тут Спортс мастерски вырвал из контекста ради наброса на вентилятор. Да, может она имела ввиду именно то, что некрасиво. Но может и нет. Тут варианты есть.
Гауфф всё разрулит, не переживайте.
+5
-4
+1
Комментарий удален модератором
Ответ Марадона курильщика
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Комментарий удален модератором
Ответ Nottingham Forest
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Марадона курильщика
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Комментарий удален модератором
Ответ aigul76
Ваши умственные характеристики меня ещё меньше интересуют)) не утруждайтесь😁😁
Лучше всего об умственных характеристиках, говорит количество смайликов.
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Ответ Alex the brave
Лучше всего об умственных характеристиках, говорит количество смайликов.
Соглашусь, в некоторых случаях) а иногда, они говорят просто о хорошем настроении😁
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