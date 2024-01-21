Australian Open. Расписание 9-го дня. Медведев сыграет вторым запуском, Калинская – последним, Алькарас – не раньше 11:00
Стало известно расписание Australian Open на 21 января. Пока что оно есть только для главных кортов.
Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На Арене Рода Лэйвера утренняя сессия стартует в 04:00 мск, вечерняя – в 11:00 мск.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Утро
Виктория Азаренко (18) – Даяна Ястремская (Q);
Нуну Боржес – Даниил Медведев (3);
Вечер
Миомир Кецманович – Карлос Алькарас (2);
Циньвэнь Чжэн (12) – Осиан Доден.
Вторым запуском на Арене Маргарет Корт Элина Свитолина сыграет с Линдой Носковой (начало не ранее 05:30). Затем не ранее 08:00 Александр Зверев поборется с Кэмероном Норри.
Последним запуском на Арене Джона Кейна Анна Калинская встретится с Жасмин Паолини.
Полностью расписание появится здесь.
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