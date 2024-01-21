Australian Open. Расписание 9-го дня. Медведев сыграет вторым запуском, Калинская – последним, Алькарас – не раньше 11:00

Теги Australian Open ATP WTA Анна Калинская Даниил Медведев Карлос Алькарас Жасмин Паолини Нуну Боржес Теннис

Стало известно расписание Australian Open на 21 января. Пока что оно есть только для главных кортов.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На Арене Рода Лэйвера утренняя сессия стартует в 04:00 мск, вечерняя – в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Виктория Азаренко (18) – Даяна Ястремская (Q);

Нуну Боржес – Даниил Медведев (3);

Вечер

Миомир Кецманович – Карлос Алькарас (2);

Циньвэнь Чжэн (12) – Осиан Доден.

Вторым запуском на Арене Маргарет Корт Элина Свитолина сыграет с Линдой Носковой (начало не ранее 05:30). Затем не ранее 08:00 Александр Зверев поборется с Кэмероном Норри.

Последним запуском на Арене Джона Кейна Анна Калинская встретится с Жасмин Паолини.

Полностью расписание появится здесь.

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1 комментарий
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наверное на 22 января расписание?
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