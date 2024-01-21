Australian Open. Расписание 9-го дня. Медведев сыграет вторым запуском, Калинская – последним, Алькарас – не раньше 11:00

Стало известно расписание Australian Open на 21 января. Пока что оно есть только для главных кортов.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На Арене Рода Лэйвера утренняя сессия стартует в 04:00 мск, вечерняя – в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Виктория Азаренко (18) – Даяна Ястремская (Q);

Нуну Боржес – Даниил Медведев (3);

Вечер

Миомир Кецманович – Карлос Алькарас (2);

Циньвэнь Чжэн (12) – Осиан Доден.

Вторым запуском на Арене Маргарет Корт Элина Свитолина сыграет с Линдой Носковой (начало не ранее 05:30). Затем не ранее 08:00 Александр Зверев поборется с Кэмероном Норри.

Последним запуском на Арене Джона Кейна Анна Калинская встретится с Жасмин Паолини.

Полностью расписание появится здесь.

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