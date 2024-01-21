Гауфф о надписях на кроссовках: «Например: «Ты можешь изменить мир ракеткой». Папа мне это с детства говорил»

Коко Гауфф рассказала, что написано у нее на кроссовках.

Сегодня американка впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open.

«Много всего. Например: «Ты можешь изменить мир ракеткой». Папа мне это с детства говорил. Это вдохновляет меня высказываться об определенных проблемах.

Еще там координаты парка, в котором я выросла на общественных теннисных кортах. А еще имя моего младшего брата. Кэмерон стал MVP своей футбольной команды. Я очень тобой горжусь, Кэм.

Иногда маме кажется, что я негативно настроена и смотрю в пол – но я на самом деле смотрю на кроссовки, которые напоминают, что в жизни есть не только теннис.

Выступления на корте меня не определяют – и это касается всех. Ваша работа не определяет, что вы за человек. Просто окружите себя хорошими людьми.

То, что я делаю на корте – это дополнение к жизни. У меня и так все есть. Это просто добавка».

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