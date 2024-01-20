Боржес перед матчем с Медведевым: «У меня было не так много возможностей побороться с соперниками из топ-10. Я играл с несколькими, и было очень трудно»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Нуну Боржес Теннис

Нуну Боржес поделился ожиданиями от матча против Даниила Медведева.

В третьем круге португалец? стоящий 69-м в рейтинге, обыграл №13 Григора Димитрова – 6:7(3), 6:4, 6:2, 7:6(6).

«Мне кажется, мы никогда не тренировались вместе. Для меня все пока в новинку.

У меня было не так много возможностей побороться с соперниками из топ-10 или топ-20. Я уже играл с несколькими, и было очень трудно (победа над Димитровым – единственная в шести матча против топ-20 – Sports.ru). Я жду очень тяжелого матча.

Но пока я не готов об этом думать. Сегодня я точно порадуюсь. Подумаю об этом завтра, изучу детали.

Да, он потрясающий игрок. Он уже столько раз далеко проходил на «Шлемах». Последние несколько лет он был очень стабилен. Следующий матч для меня серьезное испытание. Жду с нетерпением».

Тусовочная юность помогла Медведеву – уверенно победил после финиша в 3:40 утра

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6 комментариев
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Думаю Даня будет в оптимальной форме, недооценки соперника от него вроде нет...
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Ответ jam.football
"столько раз далеко проходил на "Шлемах".. да он, Даня Медведев выигрывал Шлем
5 финалов Шлемов с бигами - это, пожалуй, даже покруче будет))) Из активных игроков больше только у Джоковича, Надаля и Маррея. Даже Вавринка только 4 раза в финал выходил...
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"столько раз далеко проходил на "Шлемах"..
да он, Даня Медведев выигрывал Шлем
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Нуно молодец..
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Ответ Антон Тимофеев
5 финалов Шлемов с бигами - это, пожалуй, даже покруче будет))) Из активных игроков больше только у Джоковича, Надаля и Маррея. Даже Вавринка только 4 раза в финал выходил...
Но у Стэна три шлема
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Ответ zzzeeerrrooo
Но у Стэна три шлема
Стэн первый шлем выиграл почти в 29 лет, а Дане 28 исполняется через месяц и у него уже победа и 4 финала, возможно все ещё впереди.
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