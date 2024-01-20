Боржес перед матчем с Медведевым: «У меня было не так много возможностей побороться с соперниками из топ-10. Я играл с несколькими, и было очень трудно»

Нуну Боржес поделился ожиданиями от матча против Даниила Медведева.

В третьем круге португалец? стоящий 69-м в рейтинге, обыграл №13 Григора Димитрова – 6:7(3), 6:4, 6:2, 7:6(6).

«Мне кажется, мы никогда не тренировались вместе. Для меня все пока в новинку.

У меня было не так много возможностей побороться с соперниками из топ-10 или топ-20. Я уже играл с несколькими, и было очень трудно (победа над Димитровым – единственная в шести матча против топ-20 – Sports.ru). Я жду очень тяжелого матча.

Но пока я не готов об этом думать. Сегодня я точно порадуюсь. Подумаю об этом завтра, изучу детали.

Да, он потрясающий игрок. Он уже столько раз далеко проходил на «Шлемах». Последние несколько лет он был очень стабилен. Следующий матч для меня серьезное испытание. Жду с нетерпением».

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