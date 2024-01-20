Карацев о травме колена: «Рад поделиться, что операция прошла успешно. Уверен, что вернусь еще сильнее»
39-я ракетка мира Аслан Карацев сообщил, что перенес операцию на колене.
Она прошла в Мюнхене, где он сейчас проходит реабилитацию. Восстанавливаться ему помогает хирург Мирко Херборт.
«2024 год для меня начался не лучшим образом. После травмы, полученной в Брисбене, во вторник у меня была операция на колене. Ваши сообщения и пожелания держат меня в невероятном позитиве.
Большое спасибо врачам за заботу. Я высоко ценю невероятную поддержку от моей команды, семьи, друзей и болельщиков.
Рад поделиться, что операция прошла успешно и я полон позитива. Уверен, что вернусь еще сильнее», – написал Карацев в инстаграме.
Ранее Шамиль Тарпищев сообщал, что Карацев пропустит полгода после операции на колене.
«Чем сложнее травма,тем больше радости я испытываю когда вижу хороший результат», – Мирко Херборт о «крестах» и не только
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Аслану скорейшего выздоровления!