Карацев о травме колена: «Рад поделиться, что операция прошла успешно. Уверен, что вернусь еще сильнее»

Теги Australian Open ATP Аслан Карацев Теннис

39-я ракетка мира Аслан Карацев сообщил, что перенес операцию на колене.

Она прошла в Мюнхене, где он сейчас проходит реабилитацию. Восстанавливаться ему помогает хирург Мирко Херборт.

«2024 год для меня начался не лучшим образом. После травмы, полученной в Брисбене, во вторник у меня была операция на колене. Ваши сообщения и пожелания держат меня в невероятном позитиве.

Большое спасибо врачам за заботу. Я высоко ценю невероятную поддержку от моей команды, семьи, друзей и болельщиков.

Рад поделиться, что операция прошла успешно и я полон позитива. Уверен, что вернусь еще сильнее», – написал Карацев в инстаграме.

Ранее Шамиль Тарпищев сообщал, что Карацев пропустит полгода после операции на колене.

«Чем сложнее травма,тем больше радости я испытываю когда вижу хороший результат», – Мирко Херборт о «крестах» и не только

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17 комментариев
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Ну,ежели оперировал Херборт,то это прямое подтверждение крестов. именно он с ними работает.А если еще точнее,то передняя крестообразная и все вытекающие.
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Какие ножки 🥰
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вначале подумал а что делает рядом с Карацевым ген секретарь НАТО Столтенберг!)))
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Ждем возвращения со щитом!
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Аслану скорейшего выздоровления!
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Выздоравливай Аслан и снова только вперёд)))
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"Колено режьте, но икры не трогать!" - напутствовал Карацев врача перед операцией)))
Аслану скорейшего выздоровления!
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Ответ AFP1
вначале подумал а что делает рядом с Карацевым ген секретарь НАТО Столтенберг!)))
И я. Присмотрелась, а глаза то добрые!
+3
0
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Аслану здоровья! Ну хотя бы с врачом не облажался.
+3
-1
+2
Ответ azfotki
Ну,ежели оперировал Херборт,то это прямое подтверждение крестов. именно он с ними работает.А если еще точнее,то передняя крестообразная и все вытекающие.
Кресты - это серьёзно конечно. Очень тяжело после них восстанавливаться. Колено уже не будет прежним
+2
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Ответ Наглая Кайса
Какие ножки 🥰
Икры наше все..
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Ответ Ржавый пароход
Ждем возвращения со щитом!
звучит так себе, на носилках..
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Ответ Vera Mirgorod
И я. Присмотрелась, а глаза то добрые!
ага, взял в заложники)) там и добрыми глазами деньги считать умеют..
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Ответ Павел Московой
Кресты - это серьёзно конечно. Очень тяжело после них восстанавливаться. Колено уже не будет прежним
Читал интервью этого профессора,они там различные исследования производят и сейчас пересаживают связку из бедра,а не как раньше соседние боковые,менее эластичные. Поэтому,вопрос больше психологический ,чтоб не было синдрома боязни движения и того,что игрок пропустит полгода тренировок. Больше проблем от разорванного мениска и если делают его удаление,тогда со временем начинаются патологические процессы как у Кавая Ленарда в НБА...Если не было разрыва мениска,то все гораздо менее плачевно для здоровья,будем надеятся все норм будет с Асланом и хотя бы в сотню он вернется,благо будет какое то время защищенный рейтинг.А восстанавливаться от травм ему не привыкать. Другое колено его беспокоило еще до работы с Яцыком и ничего.
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Ответ Марадона курильщика
Аслану здоровья! Ну хотя бы с врачом не облажался.
бобосы нихт..
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Ответ sashati
бобосы нихт..
ничё не понял...
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