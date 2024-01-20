Australian Open. Расписание 8-го дня. Джокович сыграет вторым запуском, Мирра Андреева – третьим, Хачанов – не раньше 08:00 мск, Рублев – не раньше 11:00

Теги Новак Джокович Australian Open ATP WTA Карен Хачанов Андрей Рублев Барбора Крейчикова Алекс де Минаур Марта Костюк Коко Гауфф Янник Синнер Мирра Андреева Мария Тимофеева Теннис

Australian Open опубликовал расписание восьмого игрового дня, 21 января.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На Арене Рода Лэйвера утренняя сессия стартует в 04:00 мск, вечерняя – в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Магдалена Фрех – Коко Гауфф (4);

Новак Джокович (1) – Адриан Маннарино (20).

Вечер

Алекс де Минаур (10) – Андрей Рублев (5);

Алдила Сутьяди/ Майкл Венус – Оливия Гадеки/ Марк Полманс.

Вторым запуском на Арене Маргарет Корт Арина Соболенко сыграет с Амандой Анисимовой (начало не ранее 05:00). Затем не ранее 08:00 Карен Хачанов поборется с Янником Синнером.

Третьим запуском на Арене Джона Кейна Мирра Андреева встретится с Барборой Крейчиковой.

Вторым запуском на Kia Arena Мария Тимофеева сыграет с Мартой Костюк.

Полностью расписание здесь.

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7 комментариев
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Ответ hh88_88
Расписание супер подробное, кто где и когда играет ни фига не понятно.
Старт в 04:00
Фрех - Гауф в 04:00
Новак - Мандарин 05:30
+3
-1
+2
Расписание супер подробное, кто где и когда играет ни фига не понятно.
+1
0
+1
За Мирру
+1
0
+1
Ответ Кривоногов
Старт в 04:00 Фрех - Гауф в 04:00 Новак - Мандарин 05:30
Польское «ę» читается как «ен»
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Ответ Кривоногов
Старт в 04:00 Фрех - Гауф в 04:00 Новак - Мандарин 05:30
При этом "матчи начнутся в 3:00 мск")
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Ответ hh88_88
При этом "матчи начнутся в 3:00 мск")
Не, первый матч в четыре)
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Ответ Наглая Кайса
Польское «ę» читается как «ен»
И как в итоге читать?)
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