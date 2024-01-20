Australian Open. Расписание 8-го дня. Джокович сыграет вторым запуском, Мирра Андреева – третьим, Хачанов – не раньше 08:00 мск, Рублев – не раньше 11:00

Australian Open опубликовал расписание восьмого игрового дня, 21 января.

Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На Арене Рода Лэйвера утренняя сессия стартует в 04:00 мск, вечерняя – в 11:00 мск.

На Арене Рода Лэйвера расписание такое:

Утро

Магдалена Фрех – Коко Гауфф (4);

Новак Джокович (1) – Адриан Маннарино (20).

Вечер

Алекс де Минаур (10) – Андрей Рублев (5);

Алдила Сутьяди/ Майкл Венус – Оливия Гадеки/ Марк Полманс.

Вторым запуском на Арене Маргарет Корт Арина Соболенко сыграет с Амандой Анисимовой (начало не ранее 05:00). Затем не ранее 08:00 Карен Хачанов поборется с Янником Синнером.

Третьим запуском на Арене Джона Кейна Мирра Андреева встретится с Барборой Крейчиковой.

Вторым запуском на Kia Arena Мария Тимофеева сыграет с Мартой Костюк.

Полностью расписание здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open