Australian Open. Расписание 8-го дня. Джокович сыграет вторым запуском, Мирра Андреева – третьим, Хачанов – не раньше 08:00 мск, Рублев – не раньше 11:00
Australian Open опубликовал расписание восьмого игрового дня, 21 января.
Матчи начнутся в 03:00 по Москве. На Арене Рода Лэйвера утренняя сессия стартует в 04:00 мск, вечерняя – в 11:00 мск.
На Арене Рода Лэйвера расписание такое:
Утро
Магдалена Фрех – Коко Гауфф (4);
Новак Джокович (1) – Адриан Маннарино (20).
Вечер
Алекс де Минаур (10) – Андрей Рублев (5);
Алдила Сутьяди/ Майкл Венус – Оливия Гадеки/ Марк Полманс.
Вторым запуском на Арене Маргарет Корт Арина Соболенко сыграет с Амандой Анисимовой (начало не ранее 05:00). Затем не ранее 08:00 Карен Хачанов поборется с Янником Синнером.
Третьим запуском на Арене Джона Кейна Мирра Андреева встретится с Барборой Крейчиковой.
Вторым запуском на Kia Arena Мария Тимофеева сыграет с Мартой Костюк.
Полностью расписание здесь.
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Фрех - Гауф в 04:00
Новак - Мандарин 05:30