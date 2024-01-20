Медведев 14-й раз вышел во вторую неделю ТБШ

Третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл Феликса Оже-Альяссима в третьем круге Australian Open – 6:3, 6:4, 6:3. В личке он повел 7:0.

Медведев восьмой раз играет в основной сетке Australian Open и пятый раз вышел во вторую неделю. Всего он 14-й раз сыграет в 1/8 финала «Большого шлема».

Теперь россиянин встретится с Нуну Боржесом.

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