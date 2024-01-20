Медведев 14-й раз вышел во вторую неделю ТБШ

Теги Australian Open ATP Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл Феликса Оже-Альяссима в третьем круге Australian Open – 6:3, 6:4, 6:3. В личке он повел 7:0.

Медведев восьмой раз играет в основной сетке Australian Open и пятый раз вышел во вторую неделю. Всего он 14-й раз сыграет в 1/8 финала «Большого шлема».

Теперь россиянин встретится с Нуну Боржесом.

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28 комментариев
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нулевый канадец конечно
+25
-2
+23
Феликс постоянный клиент Медведя. Нужно уже карточку постоянного клиента ему выдавать.
+22
-1
+21
Ответ Костя Кот
нулевый канадец конечно
он просто клиент Медведя :)
+15
-2
+13
Ответ Костя Кот
нулевый канадец конечно
Ну медведь тоже хорош
+10
-3
+7
Ответ Марадона курильщика
Я по ходу совсем не разбираюсь в игре Медведева, но мне кажется, если он следующие матчи будет играть так же, будет беда.
Даня разрушитель) поэтому о чем то говорить вообще рано
+9
-2
+7
Ответ LIv93
Феликс постоянный клиент Медведя. Нужно уже карточку постоянного клиента ему выдавать.
Медведев её выдал после эпичной игры на АО-2022)
+6
0
+6
Ответ Марадона курильщика
Я по ходу совсем не разбираюсь в игре Медведева, но мне кажется, если он следующие матчи будет играть так же, будет беда.
Думаю по такой халяве в полуфинал доковыляет и там конечная
+7
-2
+5
Ответ Галина Воробьёва
Думаю по такой халяве в полуфинал доковыляет и там конечная
Об Хуркача может споткнуться. как уже не раз было.
+4
0
+4
Ответ Матвей Суицидин
Об Хуркача может споткнуться. как уже не раз было.
Он и об Димитрова мог споткнуться. Пусть хуркач дойдет для начала,он всё таки тоже не самый стабильный персонаж на шлемах.
+3
0
+3
Поздравляем Даниила.
Удачи в следующем круге.
+3
-1
+2
Медведь раскрылся поздно, в топ-10 зашел позже, чем Вавринка.
Первый выход во вторую неделю - АО-19, 5 лет назад.
С тех пор(начиная с АО-19), Медведев сыграл 19 Шлемов, на 14 вышел во вторую неделю. Из 11 хардовых Шлемов, во вторую неделю вышел на 10. Исключение - 3 круг на АО-23, т.е. до второй недели не хватило всего 1 матча))
Довольно стабильно, имхо.

Забавно, что в 4 круге у Даниила статистика: 8-5.
Может и хорошо, что Димитров вылетел))
А в четвертьфинале 7-1 и единственное поражение на РГ-21 от Ципы. Мы говорим, что Даниилу не повезло с поляком? Мне кажется, что не повезло Хуркачу))) У Медведева было 6 четвертьфиналов Шлемов на АО и ЮСО и он везде победил.
+2
0
+2
Ответ Йенс Мустерманн
Видно данный показатель имеет какое-то сакральное значение, раз уж создали целую новость под это. В 22 года у Синнера уже есть мастерес, полуфинал шлема, финал итогового, 10 титулов, кубок Дэвиса, 4 место в рейтинге. А данька в его возрасте окучивал рейтинг в районе 50 места, имел лишь один АТР500 с тремя водокачками и максимум 3R на шлемах.
Ну, лучше сравнивать Янника не с лэйтблумером Медведевым, а с такими же скороспелыми игроками - Алькарасом, Зверевым, Циципасом - или это неудобно?)

Данька, кстати, в 23 уже имел 7 титулов, включая 2 Мастерса, и финал Шлема - совсем не факт, что Синнер добьётся того же...
+1
0
+1
Я по ходу совсем не разбираюсь в игре Медведева, но мне кажется, если он следующие матчи будет играть так же, будет беда.
+2
-1
+1
Ответ Йенс Мустерманн
28 лет (без 1 месяца) и всего лишь 14 выходов, слабенько, конечно же. У Карасика в его 20 лет уже 8. У Синнера в 22 - 11
Медведь раскрылся поздно, в топ-10 зашел позже, чем Вавринка.
Первый выход во вторую неделю - АО-19, 5 лет назад.
С тех пор(начиная с АО-19), Медведев сыграл 19 Шлемов, на 14 вышел во вторую неделю. Из 11 хардовых Шлемов, во вторую неделю вышел на 10. Исключение - 3 круг на АО-23, т.е. до второй недели не хватило всего 1 матча))
Довольно стабильно, имхо.

Особенно учитывая, что Даниил не суперзвезда поколения вроде Ципы-Зверя или Алькараса-Синнера-Руне, а просто относительно приличный игрок уровня того же Рублева(ну может чуток повыше, ладно). Даниил себя очень неплохо реализовал.

Что касается хардового специалиста...Ну, из 9 больших хардовых турниров(2 Шлема, 6 Мастерсов, Итоговый) Даниил взял 6, а на остальных трех был в финале. Так что, я его слова понял именно так, поэтому он и специалист. Везде побывал, все видел, все знает)) Но, это не значит, что он вдруг стал круче Надаля, Джоковича и так далее.. И что он прям обязан их обыгрывать)) Эти ребята вообще вне его достижений и сравнивать бигов с Медведев смысла нет. Его можно сравнивать с Дель Потро, Чиличем, Тимом, Сафиным, Кафельниковым...Вот где-то тут его место.
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0
Ответ Трёха Ника Киргиоса
Про Синнера соглашусь, однако сотрясание кулачками у него раздражительное всё же) А вот по поводу скромности молоденьких парней ничего не могу сказать - сразу вспоминаю, как Руне в 2022-м году собирался выиграть к возрасту Рууда несколько Шлемов: Рууду тогда было 23 года, а Руне в апреле уже 21...
Что такого в тряске кулаков, никогда не понимал. Этим все занимаются, если присмотреться внимательно, а не избирательно конкретно к кому-то одному, двум, трём и т.д.
Это не Руняша сказал, а в его твиттере написано, который ведёт не он ) В живых интервью он подобного не заявлял.
Уже давно выяснили, что автор не он, так как у него посты появлялись во время его матчей. Из последних могу вспомнить матч с Фокиной в Мадриде 2023, когда зрители его освистали, примерно по ходу третьего сета там появился твит мол какая плохая публика. И в инстаграме с разницей в пару минут между его аккаунтом и аккаунтом матери очень часто постятся одни и те же хистори. Там скорее всего мать перелогинивается и прожимает кнопки репостов по кд )) Тоже самое и по поводу общения в соцсетях с хейтерами/болельщиками. У него вряд ли есть время на всё это, особенно в свете того, что он спит по 10-12 часов для восстановления, опять же в живом интервью сообщал.
https://twitter.com/rolandgarros/status/1665036184907812864

В интервью все молодые ребята тактичны и скромны. Просто болельщики игроков более старшего возраста начали ревновать к ним, потому что они уже успели пошуметь, ну и, да, соглашусь пожалуй, весьма агрессивный пиар идёт. Но это не их вина, а, к примеру, того же WIM, что поместил на свой плакат Карася и Синнера )
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Ответ Йенс Мустерманн
Медиа в целом любят много чего говорить о любом мало-мальски вспыхнувшей персоне, ну работа у них такая, марать бумагу и раздувать хайп ) Но я не замечал, чтобы Янник сам себя назначал специалистом по какому-то покрытию (тут вспоминается 1-5 от Рафика в личке и уже эпохальные 0-2 в финале AUS 2022), он в целом парень скромный (в целом молодые парни до 22-23 скромные в туре, а отличие от 25-40), кроме повышенного информационного шума вокруг его персоны ничего раздражительного вряд ли можно найти.
Про Синнера соглашусь, однако сотрясание кулачками у него раздражительное всё же)
А вот по поводу скромности молоденьких парней ничего не могу сказать - сразу вспоминаю, как Руне в 2022-м году собирался выиграть к возрасту Рууда несколько Шлемов: Рууду тогда было 23 года, а Руне в апреле уже 21...
0
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Ответ Трёха Ника Киргиоса
Карасик идёт по расписанию легенд, о чём не стесняется говорить открыто. От Дани же более скромные ожидания, ведь сразу после финала ЮСО 2019 он заявил, что вряд ли выиграет столько же, сколько Джокович... А вот от Синнера, из которого медиа всё пытаются состряпать нового Роджера, больший спрос) К сожалению, к 22,5 годам Янник по своим результатам уступает даже Стефаносу...
Медиа в целом любят много чего говорить о любом мало-мальски вспыхнувшей персоне, ну работа у них такая, марать бумагу и раздувать хайп )
Но я не замечал, чтобы Янник сам себя назначал специалистом по какому-то покрытию (тут вспоминается 1-5 от Рафика в личке и уже эпохальные 0-2 в финале AUS 2022), он в целом парень скромный (в целом молодые парни до 22-23 скромные в туре, а отличие от 25-40), кроме повышенного информационного шума вокруг его персоны ничего раздражительного вряд ли можно найти.
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Ответ Йенс Мустерманн
Не факт, согласен. Но при всё при этом данька уже сильно уступает Карасику, будучи на 7 лет старше, c которым очень многих сравнивать неудобно. Я привёл его статистику в своём первом комментарии, а уже второй человек испанца проигнорировал, накинувшись на более скромного итальянца )
Карасик идёт по расписанию легенд, о чём не стесняется говорить открыто. От Дани же более скромные ожидания, ведь сразу после финала ЮСО 2019 он заявил, что вряд ли выиграет столько же, сколько Джокович...
А вот от Синнера, из которого медиа всё пытаются состряпать нового Роджера, больший спрос) К сожалению, к 22,5 годам Янник по своим результатам уступает даже Стефаносу...
0
0
0
Ответ Йенс Мустерманн
Что такого в тряске кулаков, никогда не понимал. Этим все занимаются, если присмотреться внимательно, а не избирательно конкретно к кому-то одному, двум, трём и т.д. Это не Руняша сказал, а в его твиттере написано, который ведёт не он ) В живых интервью он подобного не заявлял. Уже давно выяснили, что автор не он, так как у него посты появлялись во время его матчей. Из последних могу вспомнить матч с Фокиной в Мадриде 2023, когда зрители его освистали, примерно по ходу третьего сета там появился твит мол какая плохая публика. И в инстаграме с разницей в пару минут между его аккаунтом и аккаунтом матери очень часто постятся одни и те же хистори. Там скорее всего мать перелогинивается и прожимает кнопки репостов по кд )) Тоже самое и по поводу общения в соцсетях с хейтерами/болельщиками. У него вряд ли есть время на всё это, особенно в свете того, что он спит по 10-12 часов для восстановления, опять же в живом интервью сообщал. https://twitter.com/rolandgarros/status/1665036184907812864 В интервью все молодые ребята тактичны и скромны. Просто болельщики игроков более старшего возраста начали ревновать к ним, потому что они уже успели пошуметь, ну и, да, соглашусь пожалуй, весьма агрессивный пиар идёт. Но это не их вина, а, к примеру, того же WIM, что поместил на свой плакат Карася и Синнера )
Такую ты конечно шляпу написал, впрочем ничего нового 🤣
0
0
0
Ответ Трёха Ника Киргиоса
Ну, лучше сравнивать Янника не с лэйтблумером Медведевым, а с такими же скороспелыми игроками - Алькарасом, Зверевым, Циципасом - или это неудобно?) Данька, кстати, в 23 уже имел 7 титулов, включая 2 Мастерса, и финал Шлема - совсем не факт, что Синнер добьётся того же...
Не факт, согласен. Но при всё при этом данька уже сильно уступает Карасику, будучи на 7 лет старше, c которым очень многих сравнивать неудобно. Я привёл его статистику в своём первом комментарии, а уже второй человек испанца проигнорировал, накинувшись на более скромного итальянца )
0
0
0
Ответ Любитель побеждать
А какая разница сколько вторых недель, если я уже замучился считать титулы и финалы Синнера?
Видно данный показатель имеет какое-то сакральное значение, раз уж создали целую новость под это.
В 22 года у Синнера уже есть мастерес, полуфинал шлема, финал итогового, 10 титулов, кубок Дэвиса, 4 место в рейтинге.
А данька в его возрасте окучивал рейтинг в районе 50 места, имел лишь один АТР500 с тремя водокачками и максимум 3R на шлемах.
+1
-1
0
Ответ Йенс Мустерманн
28 лет (без 1 месяца) и всего лишь 14 выходов, слабенько, конечно же. У Карасика в его 20 лет уже 8. У Синнера в 22 - 11
А какая разница сколько вторых недель, если я уже замучился считать титулы и финалы Синнера?
+2
-2
0
Ответ LIv93
Карась мощно выглядит конечно. Пока кажется, что Даня там легко отлетит )
Карасик тоже был уверен что Медведя обыграть в США и 90 процентов лудомаеов, грузивших на Карлушу,но что то пошло не так. это теннис.
0
0
0
Ответ LIv93
Карась мощно выглядит конечно. Пока кажется, что Даня там легко отлетит )
Вы же понимаете, что на разных игроков и настрой разный.
0
0
0
Ответ Галина Воробьёва
Думаю по такой халяве в полуфинал доковыляет и там конечная
Карась мощно выглядит конечно. Пока кажется, что Даня там легко отлетит )
+1
-1
0
клиентура так сказать)
0
0
0
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