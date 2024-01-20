Медведев 14-й раз вышел во вторую неделю ТБШ
Третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл Феликса Оже-Альяссима в третьем круге Australian Open – 6:3, 6:4, 6:3. В личке он повел 7:0.
Медведев восьмой раз играет в основной сетке Australian Open и пятый раз вышел во вторую неделю. Всего он 14-й раз сыграет в 1/8 финала «Большого шлема».
Теперь россиянин встретится с Нуну Боржесом.
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Удачи в следующем круге.
Первый выход во вторую неделю - АО-19, 5 лет назад.
С тех пор(начиная с АО-19), Медведев сыграл 19 Шлемов, на 14 вышел во вторую неделю. Из 11 хардовых Шлемов, во вторую неделю вышел на 10. Исключение - 3 круг на АО-23, т.е. до второй недели не хватило всего 1 матча))
Довольно стабильно, имхо.
Забавно, что в 4 круге у Даниила статистика: 8-5.
Может и хорошо, что Димитров вылетел))
А в четвертьфинале 7-1 и единственное поражение на РГ-21 от Ципы. Мы говорим, что Даниилу не повезло с поляком? Мне кажется, что не повезло Хуркачу))) У Медведева было 6 четвертьфиналов Шлемов на АО и ЮСО и он везде победил.
Данька, кстати, в 23 уже имел 7 титулов, включая 2 Мастерса, и финал Шлема - совсем не факт, что Синнер добьётся того же...
Первый выход во вторую неделю - АО-19, 5 лет назад.
С тех пор(начиная с АО-19), Медведев сыграл 19 Шлемов, на 14 вышел во вторую неделю. Из 11 хардовых Шлемов, во вторую неделю вышел на 10. Исключение - 3 круг на АО-23, т.е. до второй недели не хватило всего 1 матча))
Довольно стабильно, имхо.
Особенно учитывая, что Даниил не суперзвезда поколения вроде Ципы-Зверя или Алькараса-Синнера-Руне, а просто относительно приличный игрок уровня того же Рублева(ну может чуток повыше, ладно). Даниил себя очень неплохо реализовал.
Что касается хардового специалиста...Ну, из 9 больших хардовых турниров(2 Шлема, 6 Мастерсов, Итоговый) Даниил взял 6, а на остальных трех был в финале. Так что, я его слова понял именно так, поэтому он и специалист. Везде побывал, все видел, все знает)) Но, это не значит, что он вдруг стал круче Надаля, Джоковича и так далее.. И что он прям обязан их обыгрывать)) Эти ребята вообще вне его достижений и сравнивать бигов с Медведев смысла нет. Его можно сравнивать с Дель Потро, Чиличем, Тимом, Сафиным, Кафельниковым...Вот где-то тут его место.
Это не Руняша сказал, а в его твиттере написано, который ведёт не он ) В живых интервью он подобного не заявлял.
Уже давно выяснили, что автор не он, так как у него посты появлялись во время его матчей. Из последних могу вспомнить матч с Фокиной в Мадриде 2023, когда зрители его освистали, примерно по ходу третьего сета там появился твит мол какая плохая публика. И в инстаграме с разницей в пару минут между его аккаунтом и аккаунтом матери очень часто постятся одни и те же хистори. Там скорее всего мать перелогинивается и прожимает кнопки репостов по кд )) Тоже самое и по поводу общения в соцсетях с хейтерами/болельщиками. У него вряд ли есть время на всё это, особенно в свете того, что он спит по 10-12 часов для восстановления, опять же в живом интервью сообщал.
https://twitter.com/rolandgarros/status/1665036184907812864
В интервью все молодые ребята тактичны и скромны. Просто болельщики игроков более старшего возраста начали ревновать к ним, потому что они уже успели пошуметь, ну и, да, соглашусь пожалуй, весьма агрессивный пиар идёт. Но это не их вина, а, к примеру, того же WIM, что поместил на свой плакат Карася и Синнера )
А вот по поводу скромности молоденьких парней ничего не могу сказать - сразу вспоминаю, как Руне в 2022-м году собирался выиграть к возрасту Рууда несколько Шлемов: Рууду тогда было 23 года, а Руне в апреле уже 21...
Но я не замечал, чтобы Янник сам себя назначал специалистом по какому-то покрытию (тут вспоминается 1-5 от Рафика в личке и уже эпохальные 0-2 в финале AUS 2022), он в целом парень скромный (в целом молодые парни до 22-23 скромные в туре, а отличие от 25-40), кроме повышенного информационного шума вокруг его персоны ничего раздражительного вряд ли можно найти.
А вот от Синнера, из которого медиа всё пытаются состряпать нового Роджера, больший спрос) К сожалению, к 22,5 годам Янник по своим результатам уступает даже Стефаносу...
В 22 года у Синнера уже есть мастерес, полуфинал шлема, финал итогового, 10 титулов, кубок Дэвиса, 4 место в рейтинге.
А данька в его возрасте окучивал рейтинг в районе 50 места, имел лишь один АТР500 с тремя водокачками и максимум 3R на шлемах.