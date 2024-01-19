Рублев о состоянии Медведева после ночного матча на AO: «Он сказал, что на удивление чувствует себя хорошо»

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Андрей Рублев общался с Даниилом Медведевым на следующий день после его камбэка.

В четверг Медведев отыгрался с 0:2 по сетам против Эмиля Руусувуори. Матч длился 4 часа 23 минуты.

«Да, я его увидел сегодня, спросил, как он себя чувствует. Он сказал, что на удивление хорошо, что он этого сам не ожидал. Но я не представляю [как он это делает], потому что он лег спать в 7 утра.

Конечно, Даня красавчик. Выиграть такой матч, лечь спать рано утром, когда уже светло – и на следующий день чувствовать себя нормально... Он, по-моему, около часа сегодня потренировался. Огромное ему уважение. Поэтому и не только поэтому он один из лучших теннисистов в мире», – приводит слова Рублева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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12 комментариев
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Осьминоги ведут ночной образ жизни. Ночью они охотятся, а днем прекрасненько спят.
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+18
так если он скажет, что "бобик сдох", оппонент воспрянет духом
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Ответ roentgen
лучше бы Даня сказал, что чувствует себя соответственно всему, что произошло и ожиданий высоких бы не было. А так, как уже было неоднократно. Все отлично, чувствую себя хорошо, на удивление, готов побороться за титул...и до свидания вскоре.
какая разница вообще кто что говорит, увидим все на корте)
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Ответ Док Аксель
У него завтра по расписанию в 19:00 по местному времени игра. Опять поздно будет заканчивать в ночное время, а тем более, если время матча сдвинется.
ну завтра в два раза меньше игр, чем вчера. плюс его матч не последний, в ночи не должен заканчивать
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Ответ Антон Тимофеев
Дак с живым Новаком и такой сеткой какие могут быть ожидания? Титул вряд ли светит. А вылетит Даниил во 2 круге, в 3-ем или в полуфинале-финале - ему почти все равно))) Два финала у него тут уже есть, а зачем ему третий поднос? Для дочери?))) Разве что очков поднабрать, чтобы защищать очки в феврале-марте проще было...
какая глупость - очки, деньги, статус, опыт. конечно, он хочет пройти как можно дальше и будет рад финалу больше чем 1/8
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Ответ Godare88
ну завтра в два раза меньше игр, чем вчера. плюс его матч не последний, в ночи не должен заканчивать
По крайней мере играет не утром и больше времени было на отдых и восстановление.
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Ответ Йенс Мустерманн
данька двужильный, в прошлом сезоне отпахал без отдыха пять недель подряд на различных турнирах. А его фаны плакались, что мол утомился бедняжечка в Вене, потому проиграл Синнеру, а не потому что был переигран и уничтожен.
Дак Медведев же сам недавно говорил, что он после финала ЮСО-23 сдох и доигрывал 2023-ий на ободах. Поэтому, в этом году и решил отдохнуть подольше и ничего не играл перед АО-24. Крайне рискованно, кстати, судя по 1-2 кругу..
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Ответ акаб акаб, путен краб
Осьминоги ведут ночной образ жизни. Ночью они охотятся, а днем прекрасненько спят.
У него завтра по расписанию в 19:00 по местному времени игра. Опять поздно будет заканчивать в ночное время, а тем более, если время матча сдвинется.
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Ответ Антон Тимофеев
Дак Медведев же сам недавно говорил, что он после финала ЮСО-23 сдох и доигрывал 2023-ий на ободах. Поэтому, в этом году и решил отдохнуть подольше и ничего не играл перед АО-24. Крайне рискованно, кстати, судя по 1-2 кругу..
Ой, да ладно, не только Медведев ничего не играл. А ему полезно не играть, судя по прошлому году. Четырёхчасовой триллер вполне заменил водокачку в Брисбене и помог вкатиться в турнир. Теперь всё зависит от физических кондиций. Если всё в порядке(в чём есть сомнения), то своего любимого Феликса съест на полдник(или на поздний ужин в 5 сетах). Если не всё в порядке, то давай до свидания.
Другой вопрос, зачем он снова заявился на все индорные водокачки - и если по арабам ещё понятно, то Роттердам можно б и пропустить.
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