Рублев о состоянии Медведева после ночного матча на AO: «Он сказал, что на удивление чувствует себя хорошо»

Андрей Рублев общался с Даниилом Медведевым на следующий день после его камбэка.

В четверг Медведев отыгрался с 0:2 по сетам против Эмиля Руусувуори. Матч длился 4 часа 23 минуты.

«Да, я его увидел сегодня, спросил, как он себя чувствует. Он сказал, что на удивление хорошо, что он этого сам не ожидал. Но я не представляю [как он это делает], потому что он лег спать в 7 утра.

Конечно, Даня красавчик. Выиграть такой матч, лечь спать рано утром, когда уже светло – и на следующий день чувствовать себя нормально... Он, по-моему, около часа сегодня потренировался. Огромное ему уважение. Поэтому и не только поэтому он один из лучших теннисистов в мире», – приводит слова Рублева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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