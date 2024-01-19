Рублев о том, как отыгрался с 2:4 на тай-брейке второго сета: «Повезло, что я выиграл два невероятных розыгрыша – из 10 раз девять таких проиграешь»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Себастьяном Кордой на Australian Open.

Он выиграл со счетом 6:2, 7:6(6), 6:4 в третьем круге.

О том, как выстоял на тай-брейке

«Мне кажется, просто дело случая. Не было такого, что я сделал что-то [конкретное]. Мне очень повезло, что я выиграл два невероятных розыгрыша – из 10 раз девять таких проиграешь. Повезло сделать свечку в линию при счете 2:4. Потом в еще одном важном розыгрыше получилось угадать, куда он сыграет с лета и обвести. Просто дело случая – так получилось, что мне повезло».

О матче 1/8 финала против Алекса де Минаура

«Будет очень тяжелый матч. У нас всегда получаются сложные матчи. Он очень классный игрок, всегда борется до конца вне зависимости от счета. Он классный человек, поэтому надеюсь провести крутой матч, от которого зрители получат удовольствие», – приводит слова Рублева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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