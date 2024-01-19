Рублев о том, как отыгрался с 2:4 на тай-брейке второго сета: «Повезло, что я выиграл два невероятных розыгрыша – из 10 раз девять таких проиграешь»

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Себастьян Корда Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Себастьяном Кордой на Australian Open.

Он выиграл со счетом 6:2, 7:6(6), 6:4 в третьем круге.

О том, как выстоял на тай-брейке

«Мне кажется, просто дело случая. Не было такого, что я сделал что-то [конкретное]. Мне очень повезло, что я выиграл два невероятных розыгрыша – из 10 раз девять таких проиграешь. Повезло сделать свечку в линию при счете 2:4. Потом в еще одном важном розыгрыше получилось угадать, куда он сыграет с лета и обвести. Просто дело случая – так получилось, что мне повезло».

О матче 1/8 финала против Алекса де Минаура

«Будет очень тяжелый матч. У нас всегда получаются сложные матчи. Он очень классный игрок, всегда борется до конца вне зависимости от счета. Он классный человек, поэтому надеюсь провести крутой матч, от которого зрители получат удовольствие», – приводит слова Рублева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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5 комментариев
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ждём минимум 1/2 проклятие чёрной жемчужины надо снимать))
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Синнера обыграть?, реально ли?.... А ещё Минор.. Вообщем ему не надо дёргаться просто играть без ожиданий. Когда ничего не ждёшь психика и нервы спокойны.
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Ответ AFP1
Синнера обыграть?, реально ли?.... А ещё Минор.. Вообщем ему не надо дёргаться просто играть без ожиданий. Когда ничего не ждёшь психика и нервы спокойны.
Синнер не Джок, Медвед или Карась
С ним шансов гораздо больше
Возможно, больше, чем с кем угодно другим из топов
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Ответ dHerblay
Синнер не Джок, Медвед или Карась С ним шансов гораздо больше Возможно, больше, чем с кем угодно другим из топов
вот здесь как раз менее быстрое покрытие на руку рублеву
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Надеюсь Андрей найдёт ключик, чтобы обыграть Алекса и сможет затем преодолеть четвертьфинал наконец-то на шлеме, очень бы хотелось, чтобы он смог)))
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