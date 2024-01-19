Мирра Андреева о сравнениях с Хингис: «Мне кажется, она была чуть более агрессивной, не боялась ходить к сетке. Я предпочитаю оставаться на задней линии»

Теги Мартина Хингис Australian Open WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева рассказала, как относится к сравнениям с Мартиной Хингис.

16-летняя россиянка впервые вышла во вторую неделю Australian Open.

– Не знаю, известно ли вам, но вашу игру довольно часто сравнивают с игрой Мартины Хингис. Вы так молоды. Большая часть карьеры Хингис прошла еще до вашего рождения. Интересно, знаете ли вы об этом сравнении и что думаете об ее игре? 

– Я смотрела многие ее матчи. Я слышала, что меня с ней сравнивают, мне очень нравится ее игра. Но думаю, мы все же немного разные – она играла в умный теннис, как бы читала игру. Мне кажется, она была чуть более агрессивной, не боялась ходить к сетке. Я предпочитаю оставаться на задней линии. Если есть возможность, тогда, конечно, иду к сетке.

Мне кажется, она всегда стремилась выходить вперед, чтобы завершать розыгрыши у сетки. Я же могу делать это с задней линии, для меня это привычнее.

Как я уже говорила, я смотрела много ее матчей. Видела финал «Ролан Гаррос» против Штеффи Граф. Не знаю, мне было так ее жаль. Конечно, Штеффи Граф тоже прекрасная теннисистка, она сыграла очень хорошо. Но не знаю, мне было очень грустно наблюдать за этим матчем и тем, как вели себя болельщики. Я пересматривала тот матч несколько раз, и каждый раз думала об одном и том же – она не заслужила такого отношения.

– Вы пересматриваете старые матчи?

– Да, я смотрю много матчей. В номере смотрю вечерние сессии Australian Open. Когда я не на турнире, например, в межсезонье, то люблю посмотреть какие-нибудь старые матчи. Мой любимый – финал [Australian Open-2017], где Федерер обыграл Надаля.

Не знаю, мне нравится смотреть какие-нибудь старые игры, если можно сказать «старые».

Мирра Андреева! Спаслась при 1:5, вытащила матчбол – и уже в 1/8 финала!

«Ролан Гаррос» показал финал-1999, в котором 18-летняя Хингис играла с 30-летней Граф

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23 комментария
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Звезда растёт.
Пресса любит.
Легенды про неё говорят.
Игра и результат есть.
Только удачи🌟
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Смотрит старые тениссные матчи. Вот это действительно серьезно. Сомневаюсь, что другие смотрят)
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Ну не зря Эрика говорила, что Мирра фанат тенниса. Такие обычно добиваются успеха, лишь бы здоровье не подвело.
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"Мой любимый – финал [Australian Open-2017], где Федерер обыграл Надаля"
Ахаха☺
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Ответ Syndycate
Да уж, была когда-то Касаткина, даже из топ-10 кого-то обыгрывала, сейчас это уже лишь история)
Касаткина не кого-то из топ-10 обыгрывала. Она сама в топ-10 стояла.
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Федерер с заапгрейдженым бэкхандом против Рафы в 2017-м. Знатная была битва.
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Очень уважительно о звёздах прошлого. Молодец.
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Хингис играла более разнообразно, чем Андреева. Но в те годы играть разнообразно было проще, темп игры был существенно ниже.
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Ответ Syndycate
"Мой любимый – финал [Australian Open-2017], где Федерер обыграл Надаля" Ахаха☺
Так это неудивительно. На одной из конф прошлого года она говорила, что в теннисном плане из мужчин у нее Федерер на первом месте. Ну а не в теннисном понятно)
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Ответ Valery24
Сейчас бы пошутить,что в теннисном плане из мужчин у меня на первом месте Джокович,а не в теннисном-Медведев..)))
"Ведь он такой красивый"?)
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Ответ sashati
Что тут сравнивать.. Мартина гений места и сеточница, как раз убойного у нее ничего нет, может физиономиями похоже, светленькие?)
Мартина как раз - тёмненькая.
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Ответ Alex_V_G
Звезда растёт. Пресса любит. Легенды про неё говорят. Игра и результат есть. Только удачи🌟
Плюс еще аналогии: Машка с Западной Сибири, Мирра — с Восточной.
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Ответ sedric
Так это неудивительно. На одной из конф прошлого года она говорила, что в теннисном плане из мужчин у нее Федерер на первом месте. Ну а не в теннисном понятно)
Сейчас бы пошутить,что в теннисном плане из мужчин у меня на первом месте Джокович,а не в теннисном-Медведев..)))
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Ответ sedric
"Ведь он такой красивый"?)
😂😂
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Для полноценного сравнения ей сначала нужно выиграть турнир Большого шлема. На данный момент Мирра будет более опасной, если сможет увеличить силу своего удара справа.
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Ответ Alex19
Плюс еще аналогии: Машка с Западной Сибири, Мирра — с Восточной.
Для запада (не западной Сибири) такие тонкости не понять)
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Ответ Valery24
😂😂
Вот-вот. Как в том анекдоте про женщин, где хотела Тома Харди, а получился Олег. )))
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Ответ "Зенит-Газпром"
Мартина как раз - тёмненькая.
Смысл объяснять? Человек ни разу трезвым теннис не смотрел.
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