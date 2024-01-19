Мирра Андреева о сравнениях с Хингис: «Мне кажется, она была чуть более агрессивной, не боялась ходить к сетке. Я предпочитаю оставаться на задней линии»

Мирра Андреева рассказала, как относится к сравнениям с Мартиной Хингис.

16-летняя россиянка впервые вышла во вторую неделю Australian Open.

– Не знаю, известно ли вам, но вашу игру довольно часто сравнивают с игрой Мартины Хингис. Вы так молоды. Большая часть карьеры Хингис прошла еще до вашего рождения. Интересно, знаете ли вы об этом сравнении и что думаете об ее игре?

– Я смотрела многие ее матчи. Я слышала, что меня с ней сравнивают, мне очень нравится ее игра. Но думаю, мы все же немного разные – она играла в умный теннис, как бы читала игру. Мне кажется, она была чуть более агрессивной, не боялась ходить к сетке. Я предпочитаю оставаться на задней линии. Если есть возможность, тогда, конечно, иду к сетке.

Мне кажется, она всегда стремилась выходить вперед, чтобы завершать розыгрыши у сетки. Я же могу делать это с задней линии, для меня это привычнее.

Как я уже говорила, я смотрела много ее матчей. Видела финал «Ролан Гаррос» против Штеффи Граф. Не знаю, мне было так ее жаль. Конечно, Штеффи Граф тоже прекрасная теннисистка, она сыграла очень хорошо. Но не знаю, мне было очень грустно наблюдать за этим матчем и тем, как вели себя болельщики. Я пересматривала тот матч несколько раз, и каждый раз думала об одном и том же – она не заслужила такого отношения.

– Вы пересматриваете старые матчи?

– Да, я смотрю много матчей. В номере смотрю вечерние сессии Australian Open. Когда я не на турнире, например, в межсезонье, то люблю посмотреть какие-нибудь старые матчи. Мой любимый – финал [Australian Open-2017], где Федерер обыграл Надаля.

Не знаю, мне нравится смотреть какие-нибудь старые игры, если можно сказать «старые».

Мирра Андреева! Спаслась при 1:5, вытащила матчбол – и уже в 1/8 финала!

«Ролан Гаррос» показал финал-1999, в котором 18-летняя Хингис играла с 30-летней Граф

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