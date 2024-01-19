Гауфф о походе в казино в Мельбурне: «В прошлом году выиграла в рулетку и такая: «Теперь понимаю, как люди подсаживаются»

Коко Гауфф ответила, чем ей нравится заниматься в Мельбурне.

«В основном бываю в «Короне». Я еще не ходила в казино, но в прошлом году сходила и выиграла в рулетку, Я такая: «Теперь понимаю, как люди подсаживаются». (Смеется.) Но мы играли в мини-гольф, проходили квесты в эскейп-руме, много ели и просто смотрели теннис. Так что да, мне всегда нравится в Мельбурне».

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