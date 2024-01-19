Соболенко впервые повесила двойную баранку на уровне основного тура

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в третьем круге Australian Open разгромила Лесю Цуренко – 6:0, 6:0.

Белоруска второй раз в карьере выиграла матч, не отдав ни гейма. Первый был в 2015 году на «Фьючерсе» ITF.

В этом году она выиграла уже пятый сет с баранкой.

Соболенко 11-й раз вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема» и сделала это на шестом ТБШ подряд.

Дальше она сыграет с Амандой Анисимовой.

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14 комментариев
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Две баранки хорошо, нерукопожатной - еще лучше!
+42
-9
+33
Видно было,что для Арины принципиальный был матч
+21
-3
+18
Молодец Арина. Уверенно и со вкусом разобралась с соперницей, явно уступающей в классе
+14
-2
+12
Просто деклассировала
+11
0
+11
Ответ Stefen
Молодец Арина. Уверенно и со вкусом разобралась с соперницей, явно уступающей в классе
..и в развитии
+13
-4
+9
Соболь крут!
+5
-1
+4
Мощно!!!

Двойная баранка!

Даблсикслав!!
+4
-1
+3
А оппоненте будет штраф за безвольную игру?)
+2
0
+2
Паническая атака?
+2
-2
0
Аннигиляция по беларусски.Мощно!
0
0
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Ответ Achilles 21
чего не пишешь под новостью костюк -аванесян)))))))?
А чё писать? Костюк изначально была фаворитом. Аванесян - грунтовичка. В итоге забрала сет. Попала бы под Андрееву - что-то близкое с результатом Цуренки было бы.
+1
-1
0
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