Соболенко впервые повесила двойную баранку на уровне основного тура
Вторая ракетка мира Арина Соболенко в третьем круге Australian Open разгромила Лесю Цуренко – 6:0, 6:0.
Белоруска второй раз в карьере выиграла матч, не отдав ни гейма. Первый был в 2015 году на «Фьючерсе» ITF.
В этом году она выиграла уже пятый сет с баранкой.
Соболенко 11-й раз вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема» и сделала это на шестом ТБШ подряд.
Дальше она сыграет с Амандой Анисимовой.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open
Двойная баранка!
Даблсикслав!!