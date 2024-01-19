Соболенко впервые повесила двойную баранку на уровне основного тура

Вторая ракетка мира в третьем круге Australian Open разгромила Лесю Цуренко – 6:0, 6:0.

Белоруска второй раз в карьере выиграла матч, не отдав ни гейма. Первый был в 2015 году на «Фьючерсе» .

В этом году она выиграла уже пятый сет с баранкой.

Соболенко 11-й раз вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема» и сделала это на шестом ТБШ подряд.

Дальше она сыграет с .

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