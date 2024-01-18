Медведев о камбэке против Руусувуори: «После второго сета не верил, что смогу победить. Думал, что физически не выдержу»

Даниил Медведев прокомментировал камбэк против Эмиля Руусувуори

Он выиграл 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0 во втором круге Australian Open. Матч завершился в 3:40 утра по местному времени.

«После второго сета я даже не верил, что смогу победить. Но рад, что несмотря ни на что, продолжал бороться, чуть-чуть верить, что смогу забрать этот матч.

Хотя в третьем сете мне казалось, что физически я не выдержу. Но в итоге сопернику было тяжело.

Рад, что сумел победить, и надеюсь, что буду готов к следующему кругу»,- приводит слова Медведева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.



Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open