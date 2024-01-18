Медведев о камбэке против Руусувуори: «После второго сета не верил, что смогу победить. Думал, что физически не выдержу»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Эмиль Руусувуори Теннис

Даниил Медведев прокомментировал камбэк против Эмиля Руусувуори

Он выиграл 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0 во втором круге Australian Open. Матч завершился в 3:40 утра по местному времени.

«После второго сета я даже не верил, что смогу победить. Но рад, что несмотря ни на что, продолжал бороться, чуть-чуть верить, что смогу забрать этот матч.

Хотя в третьем сете мне казалось, что физически я не выдержу. Но в итоге сопернику было тяжело.

Рад, что сумел победить, и надеюсь, что буду готов к следующему кругу»,- приводит слова Медведева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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18 комментариев
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Я тоже думал, что не выдержу такой триллер.
Но мы справились: Я и Даня))))
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-4
+18
Вообще в агрессии бы прибавить Даниилу, в первом и втором сете вялый и пассивный был очень, играл практически без обострения, приём второй подачи в 90+ процентах случаев - в центр корта...
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+16
обязан был выиграть, кто карасей будет глушить
+13
-2
+11
Просто Монстр, просто Осьминог 😄 Удачи в следующем круге и , пожалуйста, только без 5 сетов! 😄
+10
-3
+7
Ответ ugmyanswer
Комментарий скрыт
Что, так сильно пригорело?
+3
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Даниилу конечно виднее, но я почему-то не сомневался, что он возьмёт матч, даже после проигранных двух сетов, а уж когда Даня выиграл третий сет, всё стало ясно.
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валидольный матч, пятый сет не смотрел, нервы решил поберечь.
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Ответ Андрей Ломакин
Вообще в агрессии бы прибавить Даниилу, в первом и втором сете вялый и пассивный был очень, играл практически без обострения, приём второй подачи в 90+ процентах случаев - в центр корта...
он так принимает всегда, а не только сегодня.
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Это было круто👍‼️
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по-моему настоящие болельщики и не сомневали в выигрыше после третьего сета)
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Это результат игры без акклиматизации и привыкания к местному времени. Зато Новый год встретил с семьей.
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Ответ Запах Свободы
он так принимает всегда, а не только сегодня.
🙈
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Ответ Андрей Ломакин
Вообще в агрессии бы прибавить Даниилу, в первом и втором сете вялый и пассивный был очень, играл практически без обострения, приём второй подачи в 90+ процентах случаев - в центр корта...
Это следствие того, что он не играл перед АО и акклиматизации. Постепенно должен набрать кондиции к второй неделе.
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Ответ Czarn
Просто Монстр, просто Осьминог 😄 Удачи в следующем круге и , пожалуйста, только без 5 сетов! 😄
главное с победой.
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Ответ S.Graf
Я тоже думал, что не выдержу такой триллер. Но мы справились: Я и Даня))))
Саш, не только ты был с Даней в катастрофические геймы и сеты.., я тоже там была... и, как я заметила, перебрались некоторые, и немало их было, в болелы... только очень не люблю, когда обливают грязью, когда игра не идёт, а потом вроде норм....
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Ответ александр дорогин
валидольный матч, пятый сет не смотрел, нервы решил поберечь.
Не в том сете ты решил нервы поберечь )
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