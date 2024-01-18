Стивенс о деле Зверева: «После суда люди получат то, что хотят. И потом ATP будет решать, что делать с игроком»

Теги ATP WTA Слоун Стивенс Александр Зверев Теннис

Слоун Стивенс прокомментировала дело Александра Зверева.

Его дважды обвиняли в насилии по отношению к бывшим девушкам, и во втором случае берлинский суд приговорил его к штрафу. Зверев будет оспаривать это решение (слушания пройдут в мае), а пока что коллеги-теннисисты избрали его в Совет игроков – что и попросили прокомментировать Стивенс.

– ATP идет своим путем. Они делаю что хотят. Произошло бы такое в WTA? Наверное, нет.

У него скоро суд – посмотрим, что будет дальше.

Конечно, это очень сложная ситуация. Думаю, суд все определит. Сейчас очень много догадок и обвинений.

Для тура и болельщиков лучше, чтобы все это закончилось. Думаю, так и произойдет. После суда люди получат то, что хотят. И потом ATP будет решать, что делать с игроком.

– До тех пор еще пять месяцев.

– Три года никто ничего не делал – не думаю, что три месяца ожидания судя по уголовному делу что-то изменят.

Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии

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8 комментариев
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Разумно)) а что по мнению мерзкого журналюши должен был делать ATP без решения суда и вынесенного вердикта?? Большая вероятность, что его оправдают
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суд НЕ приговорил. это решение прокуратуры, с которым Зверев не согласился, и теперь иск Патеа к Звереву будет рассматриваться в суде.
так понятно, автор?
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"Произошло бы такое в wta?"
что именно?) баб в абьюзе пока вроде не обвиняют😂
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Зачем спрашивать обэтом теннисистов.. Этот не их дело.. Что за бред как будто он человека убил
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Ответ sa.lari
суд НЕ приговорил. это решение прокуратуры, с которым Зверев не согласился, и теперь иск Патеа к Звереву будет рассматриваться в суде. так понятно, автор?
Ну во первых это Ниткин, ну а во вторых спортс - главное накидывать. Ведь как хорошо звучит - "берлинский суд приговорил его"
Видимо тут позиция такая, потому что все предыдущие посты с такой же формулировкой.
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Ответ Sincere
"Произошло бы такое в wta?" что именно?) баб в абьюзе пока вроде не обвиняют😂
Почему? Таже Серена или Венерушка может так справа приложить своему пареньку!))
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я уже не говорю о том, что во всяком случае лично Слоан просто не знает/не понимает, о чем речь: 3 года назад - это Шарыпова, претензии которой ничем существенным подтверждены не были.
Патеа была на год или 2 позже, и она, по ее утверждению, имеет документы, подтверждающие ее правоту, в чем и разберется суд за 8 заседаний, начиная с 31-го мая.
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Ответ Sincere
"Произошло бы такое в wta?" что именно?) баб в абьюзе пока вроде не обвиняют😂
Ещё не вечер))) в парах где две женщины могут начать обвинять
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