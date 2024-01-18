Стивенс о деле Зверева: «После суда люди получат то, что хотят. И потом ATP будет решать, что делать с игроком»

Слоун Стивенс прокомментировала дело Александра Зверева.

Его дважды обвиняли в насилии по отношению к бывшим девушкам, и во втором случае берлинский суд приговорил его к штрафу. Зверев будет оспаривать это решение (слушания пройдут в мае), а пока что коллеги-теннисисты избрали его в Совет игроков – что и попросили прокомментировать Стивенс.

– ATP идет своим путем. Они делаю что хотят. Произошло бы такое в WTA? Наверное, нет.

У него скоро суд – посмотрим, что будет дальше.

Конечно, это очень сложная ситуация. Думаю, суд все определит. Сейчас очень много догадок и обвинений.

Для тура и болельщиков лучше, чтобы все это закончилось. Думаю, так и произойдет. После суда люди получат то, что хотят. И потом ATP будет решать, что делать с игроком.

– До тех пор еще пять месяцев.

– Три года никто ничего не делал – не думаю, что три месяца ожидания судя по уголовному делу что-то изменят.

Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии

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