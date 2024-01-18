Стивенс о деле Зверева: «После суда люди получат то, что хотят. И потом ATP будет решать, что делать с игроком»
Слоун Стивенс прокомментировала дело Александра Зверева.
Его дважды обвиняли в насилии по отношению к бывшим девушкам, и во втором случае берлинский суд приговорил его к штрафу. Зверев будет оспаривать это решение (слушания пройдут в мае), а пока что коллеги-теннисисты избрали его в Совет игроков – что и попросили прокомментировать Стивенс.
– ATP идет своим путем. Они делаю что хотят. Произошло бы такое в WTA? Наверное, нет.
У него скоро суд – посмотрим, что будет дальше.
Конечно, это очень сложная ситуация. Думаю, суд все определит. Сейчас очень много догадок и обвинений.
Для тура и болельщиков лучше, чтобы все это закончилось. Думаю, так и произойдет. После суда люди получат то, что хотят. И потом ATP будет решать, что делать с игроком.
– До тех пор еще пять месяцев.
– Три года никто ничего не делал – не думаю, что три месяца ожидания судя по уголовному делу что-то изменят.
Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии
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так понятно, автор?
что именно?) баб в абьюзе пока вроде не обвиняют😂
Видимо тут позиция такая, потому что все предыдущие посты с такой же формулировкой.
Патеа была на год или 2 позже, и она, по ее утверждению, имеет документы, подтверждающие ее правоту, в чем и разберется суд за 8 заседаний, начиная с 31-го мая.