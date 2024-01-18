Радукану о том, что ее тошнило во время матча: «Отстойно, что все так совпало по времени»

Эмма Радукану рассказала о физическом состоянии во время матча против Яфань Ван.

Британка уступила 94-й ракетке во втором круге Australian Open со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

– Как вы себя чувствовали по ходу матча и сейчас?

– Сейчас мне чуть лучше, было немного времени восстановиться. Я подавала в третьем сете и при счете 30:0 мне стало очень плохо, появились слабость и тошнота. Думаю, что на протяжении всего третьего сета было видно, что я боролась с этим.

У меня ничего не болело. Во время матча подступала рвота, а после уже просто стошнило. Сейчас все в порядке. Но отстойно, что все так совпало по времени.

– Может, вы отравились чем-то?

– Нет, думаю, это просто расстройство желудка.

– Когда вы выходили на корт, вы уже плохо себя чувствовали?

– Нет, все было нормально. Вы пытаетесь вытащить из меня ответ? Я чувствовала себя хорошо. Нормально. У меня просто был небольшой приступ расстройства.

– Насколько вы были близки к тому, чтобы сняться?



– Я бывала в таких ситуациях и раньше, когда мне было плохо или я была травмирована, тогда я несколько раз снималась.



Честно говоря, учитывая все, через что я прошла в прошлом году, сейчас чувствую себя отвратительно. Я чувствовала себя ужасно, в какие-то моменты плохо видела мяч, но после всего, что произошло со мной в прошлом году, я стала намного сильнее. Я бы ни за что не снялась. Она должна была победить меня и она это сделала. Она это заслужила.

Во время моего отсутствия в прошлом году просто из-за количества неприятностей, болячек, всего, что у меня было, я стала намного жестче.

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