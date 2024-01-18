Наварро первой в 2024-м выиграла 10 матчей на уровне WTA

Эмма Наварро вышла в третий круг Australian Open. Она обыграла Элизабетту Коччаретто – 4:6, 6:3, 6:3.

Наварро первой в этом году выиграла 10 матчей на уровне WTA. Она начала сезон с титула в Хобарте.

Теперь американка встретится с Варварой Грачевой или Даяной Ястремской.

Дочь миллиардера взяла титул WTA. Эмма Наварро раньше играла только на папином турнире, а теперь прорывается

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