Бюрель в матче с Пегулой впервые обыграла соперницу из топ-10
51-я ракетка мира Клара Бюрель обыграла №5 Джессику Пегулу во втором круге Australian Open – 6:4, 6:2.
22-летняя Бюрель впервые за шесть матчей победила соперницу из топ-10.
Она четвертый раз в карьере вышла в третий круг «Большого шлема», это ее лучший результат на этом уровне.
Пегула впервые с «Уимблдона»-2021 так рано выбыла с ТБШ.
Сегодня Бюрель и Пегула встретятся еще раз – в парном матче, где француженка сыграет вместе с Диан Парри, а американка – с Коко Гауфф.
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