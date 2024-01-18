Бюрель в матче с Пегулой впервые обыграла соперницу из топ-10

51-я ракетка мира обыграла №5 во втором круге Australian Open – 6:4, 6:2.

22-летняя Бюрель впервые за шесть матчей победила соперницу из топ-10.

Она четвертый раз в карьере вышла в третий круг «Большого шлема», это ее лучший результат на этом уровне.

Пегула впервые с «Уимблдона»-2021 так рано выбыла с ТБШ.

Сегодня Бюрель и Пегула встретятся еще раз – в парном матче, где француженка сыграет вместе с Диан Парри, а американка – с Коко Гауфф.

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