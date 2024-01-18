Бюрель в матче с Пегулой впервые обыграла соперницу из топ-10

Теги Australian Open WTA Джессика Пегула Клара Бюрель Теннис

51-я ракетка мира Клара Бюрель обыграла №5 Джессику Пегулу во втором круге Australian Open – 6:4, 6:2.

22-летняя Бюрель впервые за шесть матчей победила соперницу из топ-10.

Она четвертый раз в карьере вышла в третий круг «Большого шлема», это ее лучший результат на этом уровне.

Пегула впервые с «Уимблдона»-2021 так рано выбыла с ТБШ.

Сегодня Бюрель и Пегула встретятся еще раз – в парном матче, где француженка сыграет вместе с Диан Парри, а американка – с Коко Гауфф.

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3 комментария
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Ответ Дмитрий Воронцов
Смотришь на Пегулу и уже как будто ей все равно на теннис, такое безэмоциональное пофигистическое лицо. Раньше будто у нее огня и желания куда больше было.
Дык - миллионерша она. Теннис - просто хобби.
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Смотришь на Пегулу и уже как будто ей все равно на теннис, такое безэмоциональное пофигистическое лицо. Раньше будто у нее огня и желания куда больше было.
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Клара забрала коралы у Пегулы, вот те на..
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