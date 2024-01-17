Мирра Андреева впервые выиграла сет 6:0 – у №6 в мире

16-летняя во втором круге Australian Open играет с шестой ракеткой мира . Первый сет россиянка выиграла со счетом 6:0 за 20 минут.

Для Андреевой это первая баранка в профессиональной карьере.

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