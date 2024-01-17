Мирра Андреева впервые выиграла сет 6:0 – у №6 в мире
16-летняя Мирра Андреева во втором круге Australian Open играет с шестой ракеткой мира Онс Жабер. Первый сет россиянка выиграла со счетом 6:0 за 20 минут.
Для Андреевой это первая баранка в профессиональной карьере.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open
Но в женском теннисе при подачах в 150/160 км 3 раза брейкануть это не у мужиков.
Тем более попробовал бы пацан 16-летний отвесить баранку 29 летнему мужику из топ-10. А у женщин в физухе разница не такая большая в 16 и 29 лет