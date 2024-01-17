Мирра Андреева впервые выиграла сет 6:0 – у №6 в мире

Теги Australian Open WTA Онс Жабер Мирра Андреева Теннис

16-летняя Мирра Андреева во втором круге Australian Open играет с шестой ракеткой мира Онс Жабер. Первый сет россиянка выиграла со счетом 6:0 за 20 минут.

Для Андреевой это первая баранка в профессиональной карьере.

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9 комментариев
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Девочка играет методично но главное не психовать.
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Это было великолепно. Онс лучше все же семьей заниматься, свои шансы на шлем она упустила. Игру не варьирует, прогресса нет, ничего не меняется, вес не согнала.
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Молодчина!!!Во втором 2:1 впереди Мирра.взяла подачу Жабер.
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В прошлом году Андреева повесила баранку Ястремской в Лозанне. Там был турнир WTA 250, если не ошибаюсь
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Красавица!!!Сделала 6 ракетку 2:0! Тимофеева сравняла счёт с Возняцки.
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Даааа! молодчина ) она еще и второй выиграла - не с баранкой, но хоть что-то )))
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Результат и счёт неожиданный, но приятный. Молодец Мирра !
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Магия цифр. 6-0 у 6 ракетки мира.
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Молодец конечно.
Но в женском теннисе при подачах в 150/160 км 3 раза брейкануть это не у мужиков.
Тем более попробовал бы пацан 16-летний отвесить баранку 29 летнему мужику из топ-10. А у женщин в физухе разница не такая большая в 16 и 29 лет
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