Надаль может вернуться в тур на февральском турнире в Дохе (Лора Робсон)
Рафаэль Надаль может вернуться в тур в феврале.
В этом году он сыграл в Брисбене, но пропускает Australian Open из-за микронадрыва мышц бедра.
«В последние два дня я общалась с несколькими испанскими тренерами, и, как я слышала, он планирует вернуться в Дохе, то есть буквально через несколько недель после Australian Open.
Значит, травма не настолько серьезная, и он с ней справится. Сыграет ли он на самом деле – посмотрим. Но то, что он вообще рассчитывает выйти на корт вскоре после того, как снялся с Australian Open, – отличная новость», – сказала Лора Робсон в эфире Eurosport.
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Всё ясно: курьер из WADA доплыл-таки до Мальорки. Рафик не выходит на корт без TUE, доказано ещё в Торонто-21.
такиедела.