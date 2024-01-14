Надаль может вернуться в тур на февральском турнире в Дохе (Лора Робсон)

Рафаэль Надаль может вернуться в тур в феврале.

В этом году он сыграл в Брисбене, но пропускает Australian Open из-за микронадрыва мышц бедра.

«В последние два дня я общалась с несколькими испанскими тренерами, и, как я слышала, он планирует вернуться в Дохе, то есть буквально через несколько недель после Australian Open.

Значит, травма не настолько серьезная, и он с ней справится. Сыграет ли он на самом деле – посмотрим. Но то, что он вообще рассчитывает выйти на корт вскоре после того, как снялся с Australian Open, – отличная новость», – сказала Лора Робсон в эфире Eurosport.

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