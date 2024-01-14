Надаль может вернуться в тур на февральском турнире в Дохе (Лора Робсон)

Теги Рафаэль Надаль ATP Лора Робсон Qatar ExxonMobil Open Теннис

Рафаэль Надаль может вернуться в тур в феврале.

В этом году он сыграл в Брисбене, но пропускает Australian Open из-за микронадрыва мышц бедра.

«В последние два дня я общалась с несколькими испанскими тренерами, и, как я слышала, он планирует вернуться в Дохе, то есть буквально через несколько недель после Australian Open.

Значит, травма не настолько серьезная, и он с ней справится. Сыграет ли он на самом деле – посмотрим. Но то, что он вообще рассчитывает выйти на корт вскоре после того, как снялся с Australian Open, – отличная новость», – сказала Лора Робсон в эфире Eurosport.

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4 комментария
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Ну вот ни разу Надаль не одержим
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кто бы за кого не болел. я бы хотел видеть его полностью здоровым к грунту, лучше не надо Дохе. кто бы отказал финал Надаль - Ноле в РГ последний раз.
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Очередная "не очень серьёзная травма", из-за которой снялся с АО. Но вылечится меньше, чем за месяц.
Всё ясно: курьер из WADA доплыл-таки до Мальорки. Рафик не выходит на корт без TUE, доказано ещё в Торонто-21.
такиедела.
+6
-5
+1
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