Гарсия об Осаке: «Если учесть, что она не играла 15 месяцев и родила полгода назад, ее уровень очень впечатляет»

Каролин Гарсия рада, что Наоми Осака вернулась в тур.

Француженка обыграла Осаку в первом круге Australian Open – 6:4, 7:6 (2).

«Если учесть, что она не играла 15 месяцев и родила полгода назад, [ее уровень] очень впечатляет. Мне кажется, если она возвращается и играет на турнире, это значит, что она считает, что готова, и мотивирована снова завоевать какой-нибудь большой титул.

У нее мощные удары, мощная подача, мощный форхенд. Она быстрая. Нужно быть готовой к борьбе.

Здорово, что она вернулась. Она столько привнесла в теннис за последние пару лет. У нее были трудности, а теперь она почувствовала, что готова вернуться. Это здорово. Я надеюсь, что у нее все получится».

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